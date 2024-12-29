Літак KLM здійснив аварійну посадку в Осло на газон — що відомо

Літак авіакомпанії KLM викотився за межі злітно-посадкової смуги. Фото: X

Літак авіакомпанії KLM Royal Dutch Airlines здійснив аварійну посадку в аеропорту Осло Торп Саннефіорд у Норвегії через несправність гідравлічної системи. Boeing 737-800 прямував до Амстердама.

Про це повідомляє Financial Express.

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Літак KLM благополучно приземлився в аеропорту Саннефіорд, але під час розкатки втратив керування. Він з’їхав зі злітно-посадкової смуги і зупинився на траві біля руліжної доріжки.

Boeing 737-800 здійснив аварійну посадку. Фото: Х

На борту перебувало 182 людини, включаючи пасажирів і екіпаж, усі вони не постраждали.

"Під час зльоту рейсу KL1204 з Осло до Амстердама ввечері 28 грудня було чути гучний шум. У зв’язку з цим було прийнято рішення перенаправити літак до аеропорту Сандефіорд. Після посадки Boeing 737 на низькій швидкості з’їхав за межі злітно-посадкової смуги на траву. Усі 176 пасажирів та 6 членів екіпажу неушкоджені, їм надана підтримка. Обставини інциденту з’ясовуються", — йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Пасажирів евакуювали за допомогою мобільних сходів, оскільки на місце події оперативно прибули рятувальники. Наразі влада надає допомогу мандрівникам і екіпажу.

Зазначимо, що це вже третій авіаінцидент за добу. У ніч проти неділі, 29 грудня, в канадському міжнародному аеропорту "Галіфакс" літак авіакомпанії PAL Airlines здійснив жорстку посадку, після чого спалахнула пожежа.

За кілька годин після, вранці 29 грудня літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air розбився в аеропорту південнокорейського міста Муан. Він виконував рейс 2216 з Бангкока та здійснив спробу приземлення без випущених шасі.