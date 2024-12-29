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Зеленський відреагував на авіакатастрофу у Південній Кореї

29 грудня 2024 10:59
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Катастрофа літака Jeju Air у Південній Кореї — Зеленський відреагував
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у катастрофі літака Jeju Air, яка сталася у південнокорейському міжнародному аеропорту "Муан". Трагедія забрала багато життів.

Своє повідомлення глава держави опублікував у соцмережі Х.

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Зеленський підкреслив, що трагедія, яка забрала багато життів, є незмірною втратою

"Трагічна новина про жахливу авіакатастрофу Jeju Air у міжнародному аеропорту "Муан" в окрузі Муан, Республіка Корея, яка забрала так багато життів. Кожне втрачене життя — це незмірна трагедія", — йдеться у повідомленні.

Президент висловив слова підтримки народу Кореї від імені українського народу та від себе особисто.

"Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих, народу Кореї та виконувачу обов’язків Президента Чхве Сан Моку. Ми поділяємо ваше горе та стоїмо пліч-о-пліч із корейським народом у цей скорботний час", — підсумував Зеленський.

Зеленський відреагував на авіакатастрофу у Південній Кореї
Повідомлення Зеленського в X

Нагадаємо, літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air розбився в аеропорту південнокорейського міста Муан вранці 29 грудня. Він виконував рейс 2216 з Бангкока та здійснив спробу приземлення без випущених шасі, у результаті чого зіткнувся з бетонною стіною, вибухнув і загорівся. На борту перебувала 181 особа — переважно громадяни Південної Кореї, а також двоє громадян Таїланду. 

Рятувальники знайшли 120 тіл загиблих на місці аварії літака. Ще десятки осіб вважаються зниклими безвісти.

Володимир Зеленський літак авіакатастрофа Південна Корея катастрофа загиблі

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