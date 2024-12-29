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Авіатроща у Південній Кореї — кількість загиблих різко зросла

29 грудня 2024 09:12
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Катастрофа рейсу 2216 Jeju Air у Південній Кореї 29 грудня — кількість загиблих різко зросла
Пожежні бригади працюють на місці авіакатастрофи. Фото: YONHAP/Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Рятувальники виявили 120 тіл загиблих на місці аварії літака Jeju Air в південнокорейському міжнародному аеропорту Муан. Ще 59 осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомили у Національному протипожежному агентстві Південної Кореї в неділю, 29 грудня.

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Що відомо про загиблих

За даними місцевої влади, серед загиблих — 54 чоловіків, 57 жінок і дев’ять осіб, стать яких наразі не вдалося встановити.

Рятувальні команди розділили місце катастрофи на три зони та продовжують пошуки, але пожежна служба вже повідомила родичам жертв, що шансів знайти когось живим "практично немає" через масштабність аварії та пожежу.

З усіх пасажирів катастрофу пережили лише двоє — їх врятували з хвостової частини літака та доставили до лікарні з травмами середнього й важкого ступеня.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air розбився в аеропорту південнокорейського міста Муан вранці 29 грудня. Він виконував рейс 2216 з Бангкока та здійснив спробу приземлення без випущених шасі, у результаті чого зіткнувся з бетонною стіною, вибухнув і загорівся. На борту перебувала 181 особа — переважно громадяни Південної Кореї, а також двоє громадян Таїланду. 

Також ми писали, що 25 грудня в Казахстані впав пасажирський літак. Він летів з азербайджанського Баку до російського Грозного. В авіакатастрофі загинули 38 людей.

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