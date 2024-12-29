Катастрофа рейсу 2216 Jeju Air у Південній Кореї 29 грудня — кількість загиблих різко зросла

Пожежні бригади працюють на місці авіакатастрофи. Фото: YONHAP/Reuters

Рятувальники виявили 120 тіл загиблих на місці аварії літака Jeju Air в південнокорейському міжнародному аеропорту Муан. Ще 59 осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомили у Національному протипожежному агентстві Південної Кореї в неділю, 29 грудня.

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BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8 — BNO News (@BNONews) December 29, 2024

Що відомо про загиблих

За даними місцевої влади, серед загиблих — 54 чоловіків, 57 жінок і дев’ять осіб, стать яких наразі не вдалося встановити.

Рятувальні команди розділили місце катастрофи на три зони та продовжують пошуки, але пожежна служба вже повідомила родичам жертв, що шансів знайти когось живим "практично немає" через масштабність аварії та пожежу.

З усіх пасажирів катастрофу пережили лише двоє — їх врятували з хвостової частини літака та доставили до лікарні з травмами середнього й важкого ступеня.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air розбився в аеропорту південнокорейського міста Муан вранці 29 грудня. Він виконував рейс 2216 з Бангкока та здійснив спробу приземлення без випущених шасі, у результаті чого зіткнувся з бетонною стіною, вибухнув і загорівся. На борту перебувала 181 особа — переважно громадяни Південної Кореї, а також двоє громадян Таїланду.

Також ми писали, що 25 грудня в Казахстані впав пасажирський літак. Він летів з азербайджанського Баку до російського Грозного. В авіакатастрофі загинули 38 людей.