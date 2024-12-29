Катастрофа рейса 2216 Jeju Air в Южной Корее 29 декабря — количество погибших резко возросло

Пожарные бригады работают на месте авиакатастрофы Фото: YONHAP/Reuters

Спасатели обнаружили 120 тел погибших на месте крушения самолета Jeju Air в южнокорейском международном аэропорту Муан. Еще 59 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщили в Национальном противопожарном агентстве Южной Кореи в воскресенье, 29 декабря.

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BREAKING: Видео shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 человек на борту pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8 — BNO News (@BNONews) December 29, 2024

Что известно о погибших

По данным местных властей, среди погибших — 54 мужчины, 57 женщин и девять человек, пол которых пока не удалось установить.

Спасательные команды разделили место крушения на три зоны и продолжают поиски, но пожарная служба уже сообщила родственникам жертв, что шансов найти кого-то живым "практически нет" из-за масштабности аварии и пожара.

Из всех пассажиров катастрофу пережили только двое — их спасли из хвостовой части самолета и доставили в больницу с травмами средней и тяжелой степени.

Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air разбился в аэропорту южнокорейского города Муан утром 29 декабря. Он выполнял рейс 2216 из Бангкока и предпринял попытку приземления без выпущенных шасси, в результате чего столкнулся с бетонной стеной, взорвался и загорелся. На борту находился 181 человек — преимущественно граждане Южной Кореи, а также двое граждан Таиланда.

Также мы писали, что 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет. Он летел из азербайджанского Баку в российский Грозный. В авиакатастрофе погибли 38 человек.