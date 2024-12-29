Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Южной Корее arrow

Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Южной Корее

29 декабря 2024 10:59
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Катастрофа самолета Jeju Air в Южной Корее — Зеленский отреагировал
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в крушении самолета Jeju Air, произошедшем в южнокорейском международном аэропорту "Муан". Трагедия унесла много жизней.

Свое сообщение глава государства опубликовал в соцсети Х.

Читайте также:

Реакция Зеленского на авиакатастрофу

Зеленский подчеркнул, что трагедия, унесшая много жизней, является неизмеримой утратой.

"Трагическая новость о страшной авиакатастрофе Jeju Air в международном аэропорту "Муан" в округе Муан, Республика Корея, унесла так много жизней. Каждая утраченная жизнь — это неизмеримая трагедия", — говорится в сообщении.

Президент выразил слова поддержки народу Кореи от имени украинского народа и от себя лично.

"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, народу Кореи и исполняющему обязанности Президента Чхве Сан Моку. Мы разделяем вашу скорбь и стоим плечом к плечу с корейским народом в этот скорбный час", — подытожил Зеленский.

Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Южной Корее
Сообщение Зеленского в X

Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air разбился в аэропорту южнокорейского города Муан утром 29 декабря. Он выполнял рейс 2216 из Бангкока и предпринял попытку приземления без выпущенных шасси, в результате чего столкнулся с бетонной стеной, взорвался и загорелся. На борту находился 181 человек — преимущественно граждане Южной Кореи, а также двое граждан Таиланда.

Спасатели обнаружили 120 тел погибших на месте крушения самолета. Еще десятки человек считаются пропавшими без вести.

Владимир Зеленский самолет авиакатастрофа Южная Корея катастрофа погибшие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

11:31 Международные компании возвращаются в Одесский порт — кто именно

10:59 Годовщина удара по ЖК "Люксембург" — что известно о ремонте дома

10:59 Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Южной Корее

10:35 Зурабишвили заявила, что уходит с поста президента Грузии

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

10:30 Россия ночью атаковала Николаевщину дронами — что известно

10:28 Украинцы переплачивают за товары на вес — что придумали магазины

10:12 Где бюджетно отдохнуть в Европе — 3 варианта путешествий в январе

10:06 Ночная атака на Украину — сколько вражеских целей сбила ПВО

09:54 Российские корабли на дежурстве в Черном море — какая угроза

11:31 Международные компании возвращаются в Одесский порт — кто именно

10:59 Годовщина удара по ЖК "Люксембург" — что известно о ремонте дома

10:59 Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Южной Корее

10:35 Зурабишвили заявила, что уходит с поста президента Грузии

10:30 Россия ночью атаковала Николаевщину дронами — что известно

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

10:28 Украинцы переплачивают за товары на вес — что придумали магазины

10:12 Где бюджетно отдохнуть в Европе — 3 варианта путешествий в январе

10:06 Ночная атака на Украину — сколько вражеских целей сбила ПВО

09:54 Российские корабли на дежурстве в Черном море — какая угроза

09:48 Третья авария за неделю — в Канаде загорелся пассажирский самолет

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

26 декабря 2024

08:00 Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн