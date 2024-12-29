Катастрофа самолета Jeju Air в Южной Корее — Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в крушении самолета Jeju Air, произошедшем в южнокорейском международном аэропорту "Муан". Трагедия унесла много жизней.

Свое сообщение глава государства опубликовал в соцсети Х.

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Зеленский подчеркнул, что трагедия, унесшая много жизней, является неизмеримой утратой.

"Трагическая новость о страшной авиакатастрофе Jeju Air в международном аэропорту "Муан" в округе Муан, Республика Корея, унесла так много жизней. Каждая утраченная жизнь — это неизмеримая трагедия", — говорится в сообщении.

Президент выразил слова поддержки народу Кореи от имени украинского народа и от себя лично.

"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, народу Кореи и исполняющему обязанности Президента Чхве Сан Моку. Мы разделяем вашу скорбь и стоим плечом к плечу с корейским народом в этот скорбный час", — подытожил Зеленский.

Сообщение Зеленского в X

Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air разбился в аэропорту южнокорейского города Муан утром 29 декабря. Он выполнял рейс 2216 из Бангкока и предпринял попытку приземления без выпущенных шасси, в результате чего столкнулся с бетонной стеной, взорвался и загорелся. На борту находился 181 человек — преимущественно граждане Южной Кореи, а также двое граждан Таиланда.

Спасатели обнаружили 120 тел погибших на месте крушения самолета. Еще десятки человек считаются пропавшими без вести.