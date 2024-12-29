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Третий инцидент за день — самолет KLM жестко приземлился на грунт

29 декабря 2024 12:30
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Самолет KLM совершил аварийную посадку в Осло на газон — что известно
Самолет авиакомпании KLM выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Фото: X
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Самолет авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Осло Торп Саннефьорд в Норвегии из-за неисправности гидравлической системы. Boeing 737-800 направлялся в Амстердам.

Об этом сообщает Financial Express.

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Самолет KLM благополучно приземлился в аэропорту Саннефьорд, но во время раскатки потерял управление. Он съехал со взлетно-посадочной полосы и остановился на траве у рулежной дорожки.

Самолет KLM авария Осло
Boeing 737-800 совершил аварийную посадку. Фото: Х

На борту находились 182 человека, включая пассажиров и экипаж, все они не пострадали.

"Во время взлета рейса KL1204 из Осло в Амстердам вечером 28 декабря был слышен громкий шум. В связи с этим было принято решение перенаправить самолет в аэропорт Сандефьорд. После посадки Boeing 737 на низкой скорости съехал за пределы взлетно-посадочной полосы на траву. Все 176 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадали, им оказана поддержка. Обстоятельства инцидента выясняются", — говорится в сообщении авиакомпании.

Пассажиров эвакуировали с помощью мобильной лестницы, поскольку на место происшествия оперативно прибыли спасатели. В настоящее время власти оказывают помощь путешественникам и экипажу.

Отметим, что это уже третий авиаинцидент за сутки. В ночь на воскресенье, 29 декабря, в канадском международном аэропорту "Галифакс" самолет авиакомпании PAL Airlines совершил жесткую посадку, после чего вспыхнул пожар.

Через несколько часов после, утром 29 декабря самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air разбился в аэропорту южнокорейского города Муан. Он выполнял рейс 2216 из Бангкока и предпринял попытку приземления без выпущенных шасси.

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