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Третя аварія за тиждень — у Канаді загорівся пасажирський літак

29 грудня 2024 09:48
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Літак PAL Airlines, який виконував рейс для Air Canada Express, загорівся під час посадки — що відомо
Літак авіакомпанії PAL Airlines після пожежі. Фото: nicksortor/X
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У ніч проти неділі, 29 грудня, в канадському міжнародному аеропорту "Галіфакс" літак авіакомпанії PAL Airlines здійснив жорстку посадку, після чого спалахнула пожежа. Всі пасажири та члени екіпажу були евакуйовані через аварійні виходи.

Про це повідомляє CBC News.

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Деталі авіаінциденту

У заяві, опублікованій аеропортом, зазначено, що в інциденті був задіяний рейс 2259 Air Canada Express, який виконувала авіакомпанія PAL Airlines. У повідомленні не повідомляється, скільки людей було в літаку.

За словами пасажирів, під час посадки літак нахилився вліво, що призвело до сильного удару, і одне з крил ковзнуло по злітно-посадковій смузі, викликавши іскри та пожежу на лівому боці літака. 

Всі пасажири та члени екіпажу були евакуйовані через аварійні виходи Серйозних травм люди не отримали, хоча інцидент викликав паніку серед пасажирів.

Для проведення аварійно-рятувальних робіт і очищення злітно-посадкової смуги аеропорт тимчасово припинив свою роботу.

Причини інциденту наразі розслідуються. Попередньо відомо, що одне з шасі могло не розкритися належним чином.

За кілька годин після, вранці 29 грудня літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air розбився в аеропорту південнокорейського міста Муан. Він виконував рейс 2216 з Бангкока та здійснив спробу приземлення без випущених шасі. 

А 25 грудня в Казахстані впав пасажирський літак. Він летів з азербайджанського Баку до російського Грозного. В авіакатастрофі загинули 38 людей.

Канада літак аеропорти авіакатастрофа катастрофа авіація

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