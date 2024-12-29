Самолет PAL Airlines, выполнявший рейс для Air Canada Express, загорелся при посадке — что известно

Самолет авиакомпании PAL Airlines после пожара. Фото: nicksortor/X

В ночь на воскресенье, 29 декабря, в канадском международном аэропорту "Галифакс" самолет авиакомпании PAL Airlines совершил жесткую посадку, после чего вспыхнул пожар. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы через аварийные выходы.

Об этом сообщает CBC News.

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Детали авиаинцидента

В заявлении, опубликованном аэропортом, говорится, что в инциденте участвовал рейс 2259 Air Canada Express, который выполняла авиакомпания PAL Airlines. В сообщении не уточняется, сколько людей находилось на борту.

По словам пассажиров, во время посадки самолет наклонился влево, что привело к сильному удару, и одно из крыльев скользнуло по взлетно-посадочной полосе, вызвав искры и пожар на левой стороне самолета.

Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы через аварийные выходы. Серьезных травм никто не получил, хотя инцидент вызвал панику среди пассажиров.

Для проведения аварийно-спасательных работ и очистки взлетно-посадочной полосы аэропорт временно приостановил свою работу.

Причины инцидента в настоящее время расследуются. Предварительно известно, что одно из шасси могло не раскрыться должным образом.

Спустя несколько часов, утром 29 декабря самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air разбился в аэропорту южнокорейского города Муан. Он выполнял рейс 2216 из Бангкока и предпринял попытку приземления без выпущенных шасси.

А 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет . Он летел из азербайджанского Баку в российский Грозный. В авиакатастрофе погибли 38 человек.