Самолет PAL Airlines, выполнявший рейс для Air Canada Express, загорелся при посадке — что известно

Третья авария за неделю — в Канаде загорелся пассажирский самолет
В ночь на воскресенье, 29 декабря, в канадском международном аэропорту "Галифакс" самолет авиакомпании PAL Airlines совершил жесткую посадку, после чего вспыхнул пожар. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы через аварийные выходы.
Об этом сообщает CBC News.
Детали авиаинцидента
В заявлении, опубликованном аэропортом, говорится, что в инциденте участвовал рейс 2259 Air Canada Express, который выполняла авиакомпания PAL Airlines. В сообщении не уточняется, сколько людей находилось на борту.
По словам пассажиров, во время посадки самолет наклонился влево, что привело к сильному удару, и одно из крыльев скользнуло по взлетно-посадочной полосе, вызвав искры и пожар на левой стороне самолета.
Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы через аварийные выходы. Серьезных травм никто не получил, хотя инцидент вызвал панику среди пассажиров.
Для проведения аварийно-спасательных работ и очистки взлетно-посадочной полосы аэропорт временно приостановил свою работу.
Причины инцидента в настоящее время расследуются. Предварительно известно, что одно из шасси могло не раскрыться должным образом.
Спустя несколько часов, утром 29 декабря самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air разбился в аэропорту южнокорейского города Муан. Он выполнял рейс 2216 из Бангкока и предпринял попытку приземления без выпущенных шасси.
А 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет . Он летел из азербайджанского Баку в российский Грозный. В авиакатастрофе погибли 38 человек.
Читайте Новини.LIVE!