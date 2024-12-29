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В AP назвали можливу причину авіакатастрофи у Південній Кореї

29 грудня 2024 18:41
Ольга Антоновська - редактор
Авіакатастрофа у Південній Кореї — в AP назвали можливу причину
Літак, який розбився в Південній Кореї. Фото: Yonhap
Ольга Антоновська - редактор

У Південній Кореї сталася авіакатастрофа. Пасажирський літак під час посадки врізався в бетонну огорожу та спалахнув. Зі 181 людини на борту змогли вижити лише двоє. Це стало найгіршою авіакатастрофою в історії країни.

Про це повідомляє видання Associated Press у неділю, 29 грудня.

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Подробиці авіакатастрофи у Південній Кореї

Літак Jeju Air розбився під час посадки в місті Муан. Це приблизно за 290 кілометрів на південь від Сеула. 15-річний Boeing 737-800, який прибув з Бангкока, розбився о 9:03 ранку. Загинули 179 осіб. Двом людям, які змогли вижити в жахливій катастрофі, наразі нічого не загрожує.

"Серед 177 тіл, знайдених на цей момент, ідентифікували 88 з них. Серед пасажирів були переважно південнокорейці, а також двоє громадян Таїланду", — зазначає AP.

Наслідки авіакатастрофи в Південній Кореї
Наслідки авіакатастрофи у Південній Кореї. Фото: Yonhap

На відео катастрофи, яке поширювали південнокорейські телеканали, видно, як літак на високій швидкості ковзає по злітно-посадковій смузі, ймовірно, із закритими шасі, виїжджає за злітно-посадкову смугу та зіштовхується з бетонною стіною. Через це стався потужний вибух.

Можливі причини катастрофи

Начальник пожежної станції міста Муан Лі Чон Хеон зазначив, що літак був повністю знищений, серед уламків вдалося впізнати лише хвостову частину. Він також додав, що наразі з'ясовують причини катастрофи. Одна з версій — аварія могла статися через птахів.

"Диспетчерська вежа аеропорту попередила літак про наїзд на птахів незадовго до того, як він збирався приземлитися, і дала пілоту дозвіл приземлитися в іншій зоні", — зазначає AP.

Наслідки авіакатастрофи в Південній Кореї
Пасажир, якого врятували під час авіакатастрофи. Фото: Yonhap

Незадовго до катастрофи пілот надіслав сигнал лиха. Чиновник міністерства транспорту Джу Чон Ван сказав, що працівники отримали дані польоту та диктофони кабіни чорної скриньки літака. За його словами, слідчим можуть знадобитися місяці, щоб завершити розслідування. 

Співчуття рідним загиблих

Під час телевізійної пресконференції президент компанії Jeju Air Кім Е-Бе разом з іншими посадовцями вклонився та попросив вибачення у рідних загиблих. Він сказав, що відчуває "повну відповідальність" за інцидент. За словами президента, компанія не виявила жодних механічних проблем з літаком після регулярних перевірок.

Нагадаємо, 29 грудня в аеропорту південнокорейського міста Муан сталася авіакатастрофа. На борту літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, який розбився, перебувала 181 особа.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у катастрофі літака Jeju Air, що сталася у аеропорту "Муан". Трагедія забрала багато життів.

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