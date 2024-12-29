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В AP назвали возможную причину авиакатастрофы в Южной Корее

29 декабря 2024 18:41
Ольга Антоновская - редактор
Авиакатастрофа в Южной Корее — в AP назвали возможную причину
Самолет, который разбился в Южной Корее. Фото: Yonhap
Ольга Антоновская - редактор

В Южной Корее произошла авиакатастрофа. Пассажирский самолет во время посадки врезался в бетонное ограждение и вспыхнул. Из 181 человека на борту смогли выжить только двое. Это стало худшей авиакатастрофой в истории страны.

Об этом сообщает издание Associated Press в воскресенье, 29 декабря.

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Подробности авиакатастрофы в Южной Корее

Самолет Jeju Air разбился во время посадки в городе Муан. Это примерно в 290 километрах к югу от Сеула. 15-летний Boeing 737-800, прибывший из Бангкока, разбился в 9:03 утра. Погибли 179 человек. Двум людям, которые смогли выжить в ужасной катастрофе, сейчас ничего не угрожает.

"Среди 177 тел, найденных на данный момент, идентифицировали 88 из них. Среди пассажиров были преимущественно южнокорейцы, а также двое граждан Таиланда", — отмечает AP.

Наслідки авіакатастрофи в Південній Кореї
Последствия авиакатастрофы в Южной Корее. Фото: Yonhap

На видео катастрофы, которое распространяли южнокорейские телеканалы, видно, как самолет на высокой скорости скользит по взлетно-посадочной полосе, вероятно, с закрытыми шасси, выезжает за взлетно-посадочную полосу и сталкивается с бетонной стеной. Из-за этого произошел мощный взрыв.

Возможные причины катастрофы

Начальник пожарной станции города Муан Ли Чон Хеон отметил, что самолет был полностью уничтожен, среди обломков удалось опознать только хвостовую часть. Он также добавил, что сейчас выясняют причины катастрофы. Одна из версий — авария могла произойти из-за птиц.

"Диспетчерская башня аэропорта предупредила самолет о наезде на птиц незадолго до того, как он собирался приземлиться, и дала пилоту разрешение приземлиться в другой зоне", — отмечает AP.

Наслідки авіакатастрофи в Південній Кореї
Пассажир, который выжил во время авиакатастрофи. Фото: Yonhap

Незадолго до катастрофы пилот прислал сигнал бедствия. Чиновник министерства транспорта Джу Чон Ван сказал, что работники получили данные полета и диктофоны кабины черного ящика самолета. По его словам, следователям могут потребоваться месяцы, чтобы завершить расследование.

Соболезнования родным погибших

Во время телевизионной пресс-конференции президент компании Jeju Air Ким Е-Бе вместе с другими должностными лицами поклонился и попросил прощения у родных погибших. Он сказал, что чувствует "полную ответственность" за инцидент. По словам президента, компания не обнаружила никаких механических проблем с самолетом после регулярных проверок.

Напомним, 29 декабря в аэропорту южнокорейского города Муан произошла авиакатастрофа. На борту разбившегося самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air находился 181 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе самолета Jeju Air, произошедшей в аэропорту "Муан". Трагедия унесла много жизней.

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