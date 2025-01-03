В Калифорнии самолет врезался в здание — что известно о выживших

Пожар на месте падения самолета. Фото: скриншот

Во Фуллертоне, Калифорния, в четверг, 2 декабря, произошла авиакатастрофа, которая унесла жизни двух человек и привела к ранениям еще 19 человек. Небольшой одномоторный самолет врезался в крышу мебельной фабрики, где на момент аварии работало около 200 человек, сообщает местная полиция.

Об этом сообщает AP News.

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Инцидент произошел менее чем через две минуты после взлета самолета из муниципального аэропорта Фуллертона, расположенного в нескольких километрах от Диснейленда. По данным сайта FlightAware, самолет лишился контроля и врезался в здание мебельной фабрики.

🚨 #BREAKING : Эвакуации являются подземными с massive response after plane crashed in office building or warehouse with reports of casualties

⁰📌 #Fullerton l #California



A massive response is currently underway in Fullerton, California, где evacuations are in progress… pic.twitter.com/9j6N7W4mkh — RAWSALERTS (@rawsalerts) January 2, 2025

Находящиеся неподалеку камеры наблюдения Rucci Forged зафиксировали момент катастрофы. На видео видно, что самолет был наклонен на бок перед столкновением, что повлекло за собой взрыв и густой черный дым.

Элиот Симпсон, следователь Национального совета по безопасности на транспорте, сообщил, что самолет Van's Aircraft RV-10, построенный в 2011 году, поднялся на высоту около 275 метров после взлета, но пилот почти сразу запросил разрешение на экстренное возвращение. Несмотря на разрешение, самолет развернулся на 180 градусов и упал, не долетев примерно 300 метров до взлетно-посадочной полосы.

🚨 #UPDATE : Новые видео shows aircraft crashing into a building this afternoon in Fullerton, CA. Слабые инфаркты могут быть непревзойденным числом casualties evacuations still underway pic.twitter.com/F4YlYYZJaH — RAWSALERTS (@rawsalerts) January 2, 2025

На место трагедии оперативно прибыли пожарные и полиция. Крис Вильялобос, работник аэропорта, сообщил, что владелец самолета был постоянным клиентом аэропорта и часто вылетал оттуда.

Расследование причин аварии продолжается.

Напомним, недавно в Турции опрокинулся учебный самолет.

В Лос-Анджелесе чуть не произошла масштабная авиакатастрофа, которую удалось предотвратить благодаря профессиональным действиям диспетчеров.

Тем временем в Южной Корее появились первые версии причины авиакатастрофы самолета, разбившегося 29 декабря в аэропорту Муан, унеся жизни 179 человек.