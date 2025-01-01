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У Туреччині перекинувся навчальний літак — фото

1 січня 2025 18:33
Аркадій Пастула - Редактор
У Туреччині 1 січня перекинувся навчальний літак під час аварійної посадки
Навчальний літак, який перекинувся в Туреччині. Фото: DHA
Аркадій Пастула - Редактор

У Туреччині у середу, 1 січня, перекинувся навчальний літак. Відомо, що інцидент стався під час аварійної посадки.

Про це повідомляє DHA.

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"Цивільний навчальний літак, який вилетів з Ушака і прямував в аеропорт "Чардак", з невідомої причини здійснив аварійну посадку в районі Чал. Літак перекинувся догори дном", — йдеться у повідомленні.

Літак, який перекинувся в Туреччині
Навчальний літак, який перекинувся в Туреччині. Фото: DHA
У Туреччині перекинувся літак
Навчальний літак, який перекинувся в Туреччині. Фото: DHA

До місця аварії виїхали медики, пожежники та працівники Директорату з протидії наслідкам стихійних лих. Медична бригада доставила пілота до лікарні. Відомо, що літаком керував 20-річний чоловік.

Авіакатастрофа в Туреччині 1 січня
Навчальний літак, який перекинувся в Туреччині. Фото: DHA

Нагадаємо, 30 грудня у міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса літак ледь не зіткнувся з лайнером авіакомпанії Delta. Катастрофи вдалося уникнути завдяки реакції диспетчерів.

Також 29 грудня у Південній Кореї сталася авіакатастрофа, коли пасажирський літак під час посадки врізався в бетонну огорожу та загорівся. 

Туреччина літак медики авіакатастрофа літаки пілоти

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