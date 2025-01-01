В Турции 1 января перевернулся учебный самолет во время аварийной посадки

В Турции перевернулся учебный самолет — фото
В Турции в среду, 1 января, перевернулся учебный самолет. Известно, что инцидент произошел во время аварийной посадки.
Об этом сообщает DHA.
Катастрофа самолета в Турции
"Гражданский учебный самолет, который вылетел из Ушака и направлялся в аэропорт "Чардак", по неизвестной причине совершил аварийную посадку в районе Чал. Самолет перевернулся вверх дном", — говорится в сообщении.
К месту аварии выехали медики, пожарные и работники Директората по противодействию последствиям стихийных бедствий. Медицинская бригада доставила пилота в больницу. Известно, что самолетом управлял 20-летний мужчина.
Напомним, 30 декабря в международном аэропорту Лос-Анджелеса самолет едва не столкнулся с лайнером авиакомпании Delta. Катастрофы удалось избежать благодаря реакции диспетчеров.
Также 29 декабря в Южной Корее произошла авиакатастрофа, когда пассажирский самолет во время посадки врезался в бетонное ограждение и загорелся.
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