Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Индии разбился вертолет береговой охраны — видео arrow

В Индии разбился вертолет береговой охраны — видео

5 января 2025 19:43
Аркадий Пастула - Редактор
В Индии разбился вертолет береговой охраны, экипаж погиб — видео
Вертолет, который разбился в Индии. Фото: x.com/IlkhaAgency
Аркадий Пастула - Редактор

В Индии в воскресенье, 5 января, разбился вертолет береговой охраны на северо-востоке страны. В результате этого погибли все члены экипажа — три человека.

Об этом сообщает India Today.

Читайте также:

Авиакатастрофа в Индии

Известно, что вертолет береговой охраны разбился во время посадки в аэропорту города Порбандар в штате Гуджарат. Авария произошла во время учебного полета.

Спасатели достали трех членов экипажа и доставили в больницу, однако они погибли от полученных травм.

Напомним, в Турции 1 января во время аварийной посадки перевернулся учебный самолет. Известно, что им управлял 20-летний пилот.

Ранее самолет авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines, направлявшийся в Амстердам, совершил аварийную посадку в аэропорту Осло Торп Саннефьорд в Норвегии из-за неисправности гидравлической системы.

смерть Индия вертолет авиакатастрофа авиация

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:35 Графики на завтра — будут ли выключать свет в Одессе

20:29 РФ обстреляла частные дома и больницу на Харьковщине — фото

20:20 Будет ли мороз на Крещение — синоптики дали прогноз погоды

20:07 В Курске раздаются мощные взрывы — россияне публикуют видео

20:00 Отпуск по семейным обстоятельствам — права военного

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:43 В Индии разбился вертолет береговой охраны — видео

19:34 Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:26 Визит главы МИД Германии в Сирию — Бербок зарисовали на фото

19:03 На Курщине ликвидировали шпиона России — что о нем известно

18:58 Уничтожена техника и склады — ГУР показало видео работы "Сычей"

20:35 Графики на завтра — будут ли выключать свет в Одессе

20:29 РФ обстреляла частные дома и больницу на Харьковщине — фото

20:20 Будет ли мороз на Крещение — синоптики дали прогноз погоды

20:07 В Курске раздаются мощные взрывы — россияне публикуют видео

20:00 Отпуск по семейным обстоятельствам — права военного

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:43 В Индии разбился вертолет береговой охраны — видео

19:34 Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:26 Визит главы МИД Германии в Сирию — Бербок зарисовали на фото

19:03 На Курщине ликвидировали шпиона России — что о нем известно

18:58 Уничтожена техника и склады — ГУР показало видео работы "Сычей"

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья