В Индии разбился вертолет береговой охраны, экипаж погиб — видео

Вертолет, который разбился в Индии. Фото: x.com/IlkhaAgency

В Индии в воскресенье, 5 января, разбился вертолет береговой охраны на северо-востоке страны. В результате этого погибли все члены экипажа — три человека.

Об этом сообщает India Today.

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🔴 #BREAKING | #смотреть: Усовершенствованный легкий вертолет (ALH) индийской береговой охраны разбился в Порбандаре штата Гуджарат'а, в результате чего погибли три человека, по данным источниковhttps://t.co/kxUCotX7hc pic.twitter.com/pnB10Trock — NDTV (@ndtv) 5 января 2025

Авиакатастрофа в Индии

Известно, что вертолет береговой охраны разбился во время посадки в аэропорту города Порбандар в штате Гуджарат. Авария произошла во время учебного полета.

Спасатели достали трех членов экипажа и доставили в больницу, однако они погибли от полученных травм.

Напомним, в Турции 1 января во время аварийной посадки перевернулся учебный самолет. Известно, что им управлял 20-летний пилот.

Ранее самолет авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines, направлявшийся в Амстердам, совершил аварийную посадку в аэропорту Осло Торп Саннефьорд в Норвегии из-за неисправности гидравлической системы.