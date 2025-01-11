Авикатастрофа в Южной Корее — черные ящики самолета не работали за мгновение до падения

Черные ящики самолета, который упал в Южной Корее, не работали
Министерство транспорта Южной Кореи сообщило, что бортовые смописцы, или же черные ящики"самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, который упал 29 декабря, ненадлежащим образом работали. Оказалось, что они прекратили запись за четыре минуты до аварии.
Об этом сообщает Reuters.
Черные ящики самолета не записали данные за 4 минуты до падения
На борту самолета, совершавшего рейс 7C2216 из Бангкока в Муан, был зарегистрирован сбой в работе систем регистраторов полетных данных и голосовых самописцев в кабине.
Власти планируют детально проанализировать причины, почему "черные ящики" перестали записывать, и не исключают возможность полного отключения электропитания, включая резервное.
Катастрофа произошла после того, как пилоты объявили аварийный сигнал "Mayday" из-за сообщения о высокой активности птиц.
Самолет перевернулся на взлетно-посадочную полосу, столкнувшись с насыпью, которая использовалась там для поддержки системы локатора. Эксперты обеспокоены, почему насыпь была построена из жесткого материала и располагалась слишком близко к концу взлетно-посадочной полосы.
То, что данные исчезли из "черных ящиков", было обнаружено во время их анализа в Южной Корее. Для дальнейшего исследования самописцы передали в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте США. Министерство транспорта пообещало обеспечить прозрачность расследования и предоставлять всю необходимую информацию семьям жертв.
Родственники погибших тем временем настаивают на привлечении независимых экспертов, в том числе предложенных ими самими, к расследованию. Они также выразили недовольство тем, что Министерство транспорта взяло на себя инициативу в расследовании.
Эта катастрофа стала крупнейшей в истории авиации Южной Кореи, унеся жизни 179 человек.
Напомним, в Казахстане завершился анализ черных ящиков с самолета, который разбился 25 декабря 2024 года.
Также недавно в Индии произошла авикатастрофа — разбился вертолет береговой охраны.
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