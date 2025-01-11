Авикатастрофа в Южной Корее — черные ящики самолета не работали за мгновение до падения

Спасатели работают возле обломков самолета Jeju Air. Фото: Reuters

Министерство транспорта Южной Кореи сообщило, что бортовые смописцы, или же черные ящики"самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, который упал 29 декабря, ненадлежащим образом работали. Оказалось, что они прекратили запись за четыре минуты до аварии.

Об этом сообщает Reuters.

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Черные ящики самолета не записали данные за 4 минуты до падения

На борту самолета, совершавшего рейс 7C2216 из Бангкока в Муан, был зарегистрирован сбой в работе систем регистраторов полетных данных и голосовых самописцев в кабине.

Власти планируют детально проанализировать причины, почему "черные ящики" перестали записывать, и не исключают возможность полного отключения электропитания, включая резервное.

Катастрофа произошла после того, как пилоты объявили аварийный сигнал "Mayday" из-за сообщения о высокой активности птиц.

Спасатели возле руин самолета. Фото: Reuters

Самолет перевернулся на взлетно-посадочную полосу, столкнувшись с насыпью, которая использовалась там для поддержки системы локатора. Эксперты обеспокоены, почему насыпь была построена из жесткого материала и располагалась слишком близко к концу взлетно-посадочной полосы.

То, что данные исчезли из "черных ящиков", было обнаружено во время их анализа в Южной Корее. Для дальнейшего исследования самописцы передали в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте США. Министерство транспорта пообещало обеспечить прозрачность расследования и предоставлять всю необходимую информацию семьям жертв.

Родственники погибших тем временем настаивают на привлечении независимых экспертов, в том числе предложенных ими самими, к расследованию. Они также выразили недовольство тем, что Министерство транспорта взяло на себя инициативу в расследовании.

Эта катастрофа стала крупнейшей в истории авиации Южной Кореи, унеся жизни 179 человек.

Напомним, в Казахстане завершился анализ черных ящиков с самолета, который разбился 25 декабря 2024 года.

Также недавно в Индии произошла авикатастрофа — разбился вертолет береговой охраны.