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Черные ящики самолета, который упал в Южной Корее, не работали

11 января 2025 13:50
Анастасия Постоенко - Редактор
Авикатастрофа в Южной Корее — черные ящики самолета не работали за мгновение до падения
Спасатели работают возле обломков самолета Jeju Air. Фото: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

Министерство транспорта Южной Кореи сообщило, что бортовые смописцы, или же  черные ящики"самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, который упал 29 декабря, ненадлежащим образом работали. Оказалось, что они прекратили запись за четыре минуты до аварии.

Об этом сообщает Reuters.

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На борту самолета, совершавшего рейс 7C2216 из Бангкока в Муан, был зарегистрирован сбой в работе систем регистраторов полетных данных и голосовых самописцев в кабине.

Власти планируют детально проанализировать причины, почему "черные ящики" перестали записывать, и не исключают возможность полного отключения электропитания, включая резервное.

Катастрофа произошла после того, как пилоты объявили аварийный сигнал "Mayday" из-за сообщения о высокой активности птиц.

Авикатастрофа 29 декабря Южная Корея
Спасатели возле руин самолета. Фото: Reuters

Самолет перевернулся на взлетно-посадочную полосу, столкнувшись с насыпью, которая использовалась там для поддержки системы локатора. Эксперты обеспокоены, почему насыпь была построена из жесткого материала и располагалась слишком близко к концу взлетно-посадочной полосы.

То, что данные исчезли из "черных ящиков", было обнаружено во время их анализа в Южной Корее. Для дальнейшего исследования самописцы передали в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте США. Министерство транспорта пообещало обеспечить прозрачность расследования и предоставлять всю необходимую информацию семьям жертв.

Родственники погибших тем временем настаивают на привлечении независимых экспертов, в том числе предложенных ими самими, к расследованию. Они также выразили недовольство тем, что Министерство транспорта взяло на себя инициативу в расследовании.

Эта катастрофа стала крупнейшей в истории авиации Южной Кореи, унеся жизни 179 человек.

Напомним, в Казахстане завершился анализ черных ящиков с самолета, который разбился 25 декабря 2024 года.

Также недавно в Индии произошла авикатастрофа — разбился вертолет береговой охраны.

самолет авиакатастрофа Южная Корея расследование черные ящики

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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