Столкновение самолета с вертолетом в США — удалось ли кому-то выжить

Автомобили спасателей на месте авиакатастрофы в США. Фото: Reuters

В округе Колумбия в США произошла авиакатастрофа. Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом во время посадки. Пока не известно ни об одном человеке, который смог выжить в аварии.

Об этом сообщает CNN в четверг, 30 января.

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Как отмечает издание, авиакатастрофа произошла вблизи национального аэропорта Рейгана. Все взлеты и посадки прекратили. Известно, что воздушное судно выполняло рейс 5342 компании American Airlines. Самолет вылетел из Вичито, штат Канзас. Вертолет, с которым он столкнулся, был военным.

Катер на месте падения самолета и вертолета. Фото: Reuters

Известно, что на борту пассажирского самолета находилось 60 пассажиров и 4 члена экипажа. После удара самолет и вертолет упали в реку. Отмечается, что это крушение, вероятно, станет крупнейшей смертоносной катастрофой в округе Колумбия за десятилетие.

Как отмечают в CNN, ситуация становится все более напряженной. Источники издания сообщили, что были поражены увиденным. Мол, самолет был разбит на несколько частей и было трудно разобрать, что они видят. По состоянию на сейчас не известно о тех, кто выжил в авиакатастрофе.

Спасательная операция на реке Потомак. Фото: Reuters

Реакция Трампа на авиакатастрофу в США

Дональд Трамп тоже отреагировал на авиакатастрофу в США, передает CNN. Он заявил, что столкновение в воздухе между вертолетом армии США и пассажирским самолетом American Airlines было "плохой ситуацией, которую, кажется, следовало предотвратить".

"Самолет был на идеальной и привычной линии захода на посадку в аэропорт. Вертолет длительное время двигался прямо на самолет. Ясная ночь, в самолете горели фонари. Почему вертолет не поднялся, не опустился, не развернулся? Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, вместо того, чтобы спросить, видят ли они самолет", — отметил Трамп.

Автомобиль спасателей. Фото: Reuters

Напомним, 29 января в США разбился истребитель F-35. Это произошло во время учений на Аляске. Пилот самолета смог катапультироваться.

28 января в Южной Корее в международном аэропорту Кимхэ загорелся пассажирский самолет авиакомпании Air Busan. В результате этого пострадали четыре человека.