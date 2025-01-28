Катастрофа літака Air Busan у Південній Кореї 28 січня — відео

Пожежа охопила літак авіакомпанії Air Busan. Фото: Yonhap

У вівторок, 28 січня, в міжнародному аеропорту Кімхе, розташованому в південнокорейському місті Пусан, загорівся пасажирський літак авіакомпанії Air Busan. Під час евакуації чотири особи отримали травми.

Про це повідомляє Yonhap.

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New video of the moment Air Busan A321 was evacuated shortly before the fire engulfed the aircraft. Fortunately due to the quick reaction of the crew there was little fire, only smoke at the rear of the aircraft. https://t.co/a4HG85DYpk pic.twitter.com/5dPAjrZRDK — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 28, 2025

Пожежа на борту літака Air Busan

Як повідомили пожежні служби, пожежа спалахнула в хвості літака Airbus A321-200 компанії Air Busan, який мав виконати рейс до Гонконгу. Інцидент стався перед зльотом приблизно о 22:26.

На борту перебували 169 пасажирів, шість членів екіпажу та один обслуговуючий працівник. Усі були успішно евакуйовані за допомогою надувної аварійної гірки. Пожежники прибули на місце о 22:34, а повністю загасили вогонь до 23:31.

Ліквідація наслідків пожежі. Фото: Yonhap

Спочатку повідомлялося, що під час евакуації ніхто не постраждав. Однак пізніше стало відомо, що чотири особи отримали травми. Двох постраждалих госпіталізували до сусідньої лікарні.

Вогонь, який почався у хвостовій частині літака, поширився на фюзеляж. Причина займання поки що невідома.

Варто зазначити, що Air Busan не мала серйозних аварій за останні десять років. Розслідування причин інциденту триває.

Рятувальники приборкують полум'я. Фото: Yonhap

Нагадаємо, 29 грудня в аеропорту південнокорейського міста Муан сталася авіакатастрофа літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air. На борту перебувала 181 особа. Бортові смописці, або ж "чорні скриньки" припинили запис за чотири хвилини до аварії.