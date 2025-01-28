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У Південній Кореї загорівся пасажирський літак, є поранені — фото

28 січня 2025 19:03
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Катастрофа літака Air Busan у Південній Кореї 28 січня — відео
Пожежа охопила літак авіакомпанії Air Busan. Фото: Yonhap
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У вівторок, 28 січня, в міжнародному аеропорту Кімхе, розташованому в південнокорейському місті Пусан, загорівся пасажирський літак авіакомпанії Air Busan. Під час евакуації чотири особи отримали травми.

Про це повідомляє Yonhap.

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Пожежа на борту літака Air Busan

Як повідомили пожежні служби, пожежа спалахнула в хвості літака Airbus A321-200 компанії Air Busan, який мав виконати рейс до Гонконгу. Інцидент стався перед зльотом приблизно о 22:26.

На борту перебували 169 пасажирів, шість членів екіпажу та один обслуговуючий працівник. Усі були успішно евакуйовані за допомогою надувної аварійної гірки. Пожежники прибули на місце о 22:34, а повністю загасили вогонь до 23:31.

Air Busan пожежа літак
Ліквідація наслідків пожежі. Фото: Yonhap

Спочатку повідомлялося, що під час евакуації ніхто не постраждав. Однак пізніше стало відомо, що чотири особи отримали травми. Двох постраждалих госпіталізували до сусідньої лікарні.

Вогонь, який почався у хвостовій частині літака, поширився на фюзеляж. Причина займання поки що невідома.

Варто зазначити, що Air Busan не мала серйозних аварій за останні десять років. Розслідування причин інциденту триває.

Air Busan пожежа літака
Рятувальники приборкують полум'я. Фото: Yonhap

Нагадаємо, 29 грудня в аеропорту південнокорейського міста Муан сталася авіакатастрофа літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air. На борту перебувала 181 особа. Бортові смописці, або ж "чорні скриньки" припинили запис за чотири хвилини до аварії.

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