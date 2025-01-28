Катастрофа самолета Air Busan в Южной Корее 28 января — видео

Пожар охватил самолет авиакомпании Air Busan. Фото: Yonhap

Во вторник, 28 января, в международном аэропорту Кимхэ, расположенном в южнокорейском городе Пусан, загорелся пассажирский самолет авиакомпании Air Busan. Во время эвакуации четыре человека получили травмы.

Об этом сообщает Yonhap.

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Новое видео момента эвакуации Air Busan A321 незадолго до того, как пожар охватил самолет. К счастью, благодаря быстрой реакции экипажа, пожара было мало, только дым в задней части самолета. https://t.co/a4HG85DYpk pic.twitter.com/5dPAjrZRDK — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) 28 января 2025

Пожар на борту самолета Air Busan

Как сообщили пожарные службы, пожар вспыхнул в хвосте самолета Airbus A321-200 компании Air Busan, который должен был выполнить рейс в Гонконг. Инцидент произошел перед взлетом примерно в 22:26.

На борту находились 169 пассажиров, шесть членов экипажа и один обслуживающий работник. Все были успешно эвакуированы с помощью надувной аварийной горки. Пожарные прибыли на место в 22:34, а полностью потушили огонь к 23:31.

Ликвидация последствий пожара. Фото: Yonhap

Изначально сообщалось, что во время эвакуации никто не пострадал. Однако позже стало известно, что четыре человека получили травмы. Двух пострадавших госпитализировали в соседнюю больницу.

Огонь, который начался в хвостовой части самолета, распространился на фюзеляж. Причина возгорания пока неизвестна.

Стоит отметить, что Air Busan не имела серьезных аварий за последние десять лет. Расследование причин инцидента продолжается.

Спасатели укрощают пламя. Фото: Yonhap

Напомним, 29 декабря в аэропорту южнокорейского города Муан произошла авиакатастрофа самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air. На борту находился 181 человек. Бортовые смописцы, или же "черные ящики" прекратили запись за четыре минуты до аварии.