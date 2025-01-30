Президент ПАРЄ Русопулос вважає, що Трамп "щось зробить" для України за 100 днів

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос вважає, що новий президент США Дональд Трамп спробує зробити щось для покращення ситуації в Україні. Наразі він вже зіграв важливу роль у звільненні ізраїльських заручників.

Про це Русопулос розповів в інтерв'ю для РБК-Україна.

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"Тож чи збирається він зробити щось у перші 100 днів щодо України? Я вірю, що він спробує", — сказав президент ПАРЄ.

За його словами, Кремль, Путін і його оточення висловлювалися щодо Трампа як про ближчого їм лідера, аніж була попередня адміністрація США. Русопулос вважає, що у міжнародних відносинах особисте ставлення відіграє вирішальну роль.

Тому, на його думку, Трамп може привести Україну до пошуку рішення або принаймні до пошуку шляху для діалогу і мирного процесу.

"З мого досвіду, оскільки ми маємо досвід роботи з паном Трампом і ми маємо досвід міжнародної історії і таких конфліктів, ті, хто вважають себе дуже сильними, якщо вони не використовують свою владу в перші дні свого правління, їхня влада зникає, розумієте", — зауважив очільник ПАРЄ.

Він додав, що це може стати можливістю і варто на це сподіватися.

Нагадаємо, Ізраїль та ХАМАС підписали угоду про перемир'я, згідно з якою було звільнено перших трьох заручників.

Згодом ще чотири жінки, яких утримували бойовики, повернулися до Ізраїлю в рамках другого обміну.