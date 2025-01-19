Із Сектору Гази 19 січня 2025 року звільнили трьох перших заручниць

Звільнення заручниць ХАМАС. Фото: Reuters/Dawoud Abu

Згідно з угодою про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС, у Секторі Гази звільнили перших заручників. Усі троє звільнених — жінки.

Про це в неділю, 19 січня, повідомило видання Reuters.

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Першими звільненими стали 24-річна Ромі Гонен, 28-річна Емілі Дамарі та 31-річна Дорон Штейнбрехер. Жінок передали спочатку команді Міжнародного комітету Червоного Хреста, а згодом — ізраїльським військовим у Газі. Кожну з них планують обміняти на 30 палестинців.

Зі звільненими працюватимуть медики та психологи. Гелікоптером їх доправлять до спеціалізованих реабілітаційних закладів. Лише після цього колишні полонені зможуть повернутися до своїх родин.

Загалом на першому етапі угоди протягом шістьох тижнів мають звільнити 33 із 98 ізраїльських заручників, яких утримують у Секторі Гази. Своєю чергою Ізраїль має відпустити 737 палестинських ув'язнених і 1 167 затриманих жителів Гази.

Нагадаємо, 16 січня в Досі офіційно підписали угоду про припинення вогню та звільнення 33 заручників Гази. Другий етап угоди передбачає звільнення інших заручників, постійне припинення вогню та повне виведення ізраїльських військ із Гази.

Також ми повідомляли, що після інавгурації новообраний президент США Дональд Трамп може відвідати Сектор Гази. За словами представника Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа, такий крок свідчитиме про підтримку американським лідером угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.