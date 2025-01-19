Из Сектора Газа 19 января 2025 года освободили трех первых заложниц

Освобождение заложниц ХАМАС. Фото: Reuters/Dawoud Abu

Согласно соглашению о перемирии между Израилем и ХАМАС, в Секторе Газа освободили первых заложников. Все трое освобожденных — женщины.

Об этом в воскресенье, 19 января, сообщило издание Reuters.

Читайте также:

Что известно об освобождении заложников ХАМАС

Первыми освобожденными стали 24-летняя Роми Гонен, 28-летняя Эмили Дамари и 31-летняя Дорон Штейнбрехер. Женщин передали сначала команде Международного комитета Красного Креста, а затем — израильским военным в Газе. Каждую из них планируют обменять на 30 палестинцев.

С освобожденными будут работать медики и психологи. Вертолетом их доставят в специализированные реабилитационные учреждения. Только после этого бывшие пленные смогут вернуться к своим семьям.

В общей сложности на первом этапе соглашения в течение шести недель должны освободить 33 из 98 израильских заложников, которых удерживают в Секторе Газа. В свою очередь Израиль должен отпустить 737 палестинских заключенных и 1 167 задержанных жителей Газы.

Напомним, 16 января в Дохе официально подписали соглашение о прекращении огня и освобождении 33 заложников Газы. Второй этап соглашения предусматривает освобождение других заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы.

Также мы сообщали, что после инаугурации новоизбранный президент США Дональд Трамп может посетить Сектор Газа. По словам представителя Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, такой шаг будет свидетельствовать о поддержке американским лидером соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.