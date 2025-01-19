Дональд Трамп хоче докласти зусиль, щоб договір про припинення вогню та обмін заручниками між Ізраїлем та ХАМАС виконувався

Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новообраний президент США Дональд Трамп може відвідати Сектор Гази після своєї інавгурації. Таким чином він може підтримати угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це заявив представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф, повідомляє NBC News.

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Він підкреслив, наскільки крихкою, на думку команди новообраного президента, є угода про припинення вогню. Віткофф також планує майже постійно бути присутнім у регіоні протягом найближчих тижнів і місяців для усунення загострення на місцях, що, на його думку, може зруйнувати угоду.

"Ми повинні бути в курсі справ, готові загасити проблему, якщо вона станеться", — сказав чиновник.

Водночас Віткофф працює над досягненням довгострокової стабільності для ізраїльтян і 2 мільйонів переміщених палестинців, шлях до якої пролягає через три етапи вже досягнутої угоди.

Перший етап розпочнеться сьогодні, триватиме близько шести тижнів і передбачає звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, і палестинців, утримуваних Ізраїлем.

Друга фаза буде узгоджена під час першої та, як передбачається, призведе до звільнення додаткових заручників і виведення ізраїльських військ із Гази. Метою останнього етапу, який також ще потребує обговорення, є припинення війни та початок відновлення Гази.

Детальніше про те, як відбувалося підписання угоди, які є нюанси та як буде реалізовано угоду — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Нагадаємо, днями держсекретар США Ентоні Блінкен у своїй прощальній промові заявив, що ХАМАС зміг залучити майже стільки ж нових бійців, скільки Ізраїль убив під час свого наступу на Газу.