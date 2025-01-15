Блінкен заявив, що через поновлення сил ХАМАС в Ізраїля будуть проблеми з контролем Сектором Гази

Бойовики ХАМАС. Фото: Majdi Fathi/Global Look Press

ХАМАС зміг залучити майже стільки нових бійців, скільки Ізраїль убив під час свого наступу на Сектор Гази. Терористи залишаються владою на цій території й це може ускладнити плани післявоєнного управління анклавом.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у прощальній промові, повідомляє Middle East Eye.

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За його словами, така ситуація, ймовірно, порушить позицію Ізраїлю після потенційного припинення вогню, враховуючи його заявлену мету "повної перемоги та знищення ХАМАС".

"Ізраїльтяни повинні відмовитися від міфу про те, що вони можуть здійснити фактичну анексію без витрат і наслідків для демократії Ізраїлю", — сказав Блінкен.

Блінкен додав, що Ізраїль розширює поселення та націоналізує землю "швидше, ніж будь-коли за останнє десятиліття" і що "жорстокі напади поселенців-екстремістів на палестинських мирних жителів досягли рекордного рівня".

Він заявив, що адміністрація Байдена хоче, щоб Палестинська автономія запросила "міжнародних партнерів для допомоги у створенні та управлінні тимчасовою адміністрацією" у зруйнованому анклаві. Він також сказав, що тимчасова місія безпеки включатиме сили "країн-партнерів" і перевірений палестинський персонал.

Видання нагадує, що Ізраїль давно наполягає на тому, що угода повинна дозволити йому відновити війну, коли він захоче, тоді як ХАМАС каже, що звільнить заручників лише в обмін на остаточне припинення бойових дій.

Нагадаємо, трохи більше ніж тиждень тому прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що в переговорах щодо припинення вогню і звільнення заручників у Газі є "певний прогрес".

Також ми писали, що вчора в ООН уперше назвали кількість біженців, які повернулися до Сирії після падіння режиму Асада. Мова йде про 115 тисяч сирійців.