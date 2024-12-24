Прекращение огня в Газе – что известно о договоренностях

Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху. Фото: DEBBIE HILL

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об "определенном прогрессе" в переговорах по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. Выступая в израильском парламенте, Кнессете, он подчеркнул, что Израиль активно работает на всех уровнях, чтобы вернуть заложников домой.

Об этом сообщает The Guardian.

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Сообщается, что в настоящее время известно, что из примерно 250 человек, захваченных ХАМАСом в октябре во время нападений на юг Израиля, около 100 человек до сих пор находятся в Газе, хотя треть из них считаются погибшими. В атаках, ставших самыми масштабными за последние годы, погибли около 1200 человек.

Нетаньяху отметил, что не может раскрывать деталей переговоров, но одним из ключевых факторов прогресса является ликвидация лидера ХАМАСа Яхьи Синвара и удары по позициям боевиков Хезболлы, поддерживаемых Ираном. Эти силы совершали ракетные обстрелы Израиля из Ливана, пытаясь поддержать ХАМАС.

Нетаньяху сказал: "Мы принимаем значительные меры по всем каналам, чтобы вернуть наших близких. Я хотел бы осторожно сказать вам, что есть определенный прогресс".

Ключевые препятствия предыдущих раундов переговоров, в частности, присутствие израильских военных в определенных районах Газы, отошли на второй план. Однако серьезной проблемой остается обеспечение возможности для палестинцев вернуться в свои дома в северной части сектора.

Напомним, недавно министр обороны Израиля Исраэль Кац официально заявил, что израильские силы осуществили ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хании летом 2024 года. Операция была произведена в столице Ирана, Тегеране.

Также недавно, 16 декабря, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила авиаудары по военным объектам в сирийских провинциях Латакия и Тартус. Целью стали склады с оружием и боеприпасами.