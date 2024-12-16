Ізраїль атакував військові об'єкти армії Асада у Сирії

Вибух в одному із міст Сирії після атаки ВПС Ізралю. Фото: скриншот

У ніч проти понеділка, 16 грудня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжила знищувати зброю та боєприпаси армії поваленого режиму Башара Асада в Сирії. Зокрема, ізраїльські літаки атакували військові об'єкти в провінціях Латакія та Тартус, що спричинило потужні вибухи.

Про це повідомляє The Times of Israel і Newsru.co.il.

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"Ізраїльські військові літаки завдали ударів по ряду об'єктів, включаючи підрозділи ППО та склади ракет класу "земля-земля"", — повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини.

Також там заявляють, що завдані удари ВПС ЦАХАЛу цієї ночі є найпотужнішими з 2012 року.

Крім того, в соцмережах публікують відео, на яких видно вибух після удару.

Нагадаємо, що близько тижня тому, увечері 9 грудня, ізраїльські військово-морські сили знищили військовий флот Сирії.

Також ми писали, що після падіння режиму Башара Асада Росія почала активно виводити свій військовий континент із Сирії.