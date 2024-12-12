Израиль ведет подготовку к ударам по ядерным объектам Ирана

Израильский самолет. Иллюстративное фото: ЦАХАЛ

Силы обороны Израиля готовятся к ударам по ядерным объектам Ирана. Такая возможность появилась после того, как были выведены из строя системы ПВО в Сирии.

Об этом пишет Times Of Israel в четверг, 12 декабря.

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В материале говорится, что после ослабления иранских группировок на Ближнем Востоке и свержения режима диктатора Башара Асада в Сирии появилась возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана.

В настоящее время ВВС Израиля продолжают повышать свою готовность и подготовку к таким потенциальным атакам. Известно, что более 85% сирийских систем ПВО были уничтожены при ударах, благодаря чему израильские самолеты и беспилотники получили полное преимущество в воздухе.

В ЦАХАЛе считают, что Иран может продвинуться дальше в своей ядерной программе и разработать бомбу, потому что пытается заменить свои средства сдерживания, хоть страна и отрицала это. Большое количество иранских ядерных объектов спрятано под хорошо укрепленными горами.

Напомним, после свержения режима в Сирии израильские танки вошли в буферную зону в районе Кунейтра.

Впоследствии ЦАХАЛ совершил масштабные авиаатаки на военные объекты в Сирии, нанеся удары по трем основным авиабазам, складам оружия и объектам военно-морских сил в порту Латакии.