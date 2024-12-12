Ізраїль веде підготовку до ударів по ядерних об'єктах Ірану

Ізраїльський літак. Ілюстративне фото: ЦАХАЛ

Сили оборони Ізраїлю готуються до ударів по ядерних об'єктах Ірану. Така можливість з'явилася після того, як були виведені з ладу системи ППО у Сирії.

Про це пише Times Of Israel у четвер, 12 грудня.

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У матеріалі йдеться, що після ослаблення іранських угруповань на Близькому Сході і повалення режиму диктатора Башара Асада в Сирії з'явилася можливість завдати удару по ядерних об'єктах Ірану.

Наразі ВПС Ізраїлю продовжують підвищувати свою готовність і підготовку до таких потенційних атак. Відомо, що понад 85% сирійських систем ППО було знищено під час ударів, завдяки чому ізраїльські літаки і безпілотники отримали повну перевагу в повітрі.

В ЦАХАЛі вважають, що Іран може просунутися далі у своїй ядерній програмі і розробити бомбу, бо намагається замінити свої засоби стримування, хоч країна і заперечувала це. Велика кількість іранських ядерних об'єктів захована під добре укріпленими горами.

Нагадаємо, після повалення режиму у Сирії ізраїльські танки увійшли в буферну зону в районі Кунейтра.

Згодом ЦАХАЛ здійснив масштабні авіаатаки на військові об’єкти в Сирії, завдавши ударів по трьох основних авіабазах, складах зброї та об’єктах військово-морських сил у порту Латакії.