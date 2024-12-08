Падіння режиму Асада — до Сирії увійшли ізраїльські танки

До Сирії зайшли ізраїльські танки, — ЗМІ
Ізраїльські танки увійшли в буферну зону в Сирії. Це відбулося на тлі заяв про повалення режиму диктатора Башара Асада.
Про це пише The Times of Israel.
Ізраїль ввів танки в Сирію
У матеріалі йдеться, що танки армії Ізраїлю перетнули кордону з боку Голанських висот та увійшли в буферну зону в районі Кунейтра.
Водночас армія оборони Ізраїлю повідомила, що відповідно до оцінки ситуації в Сирії, зокрема через проникнення озброєних осіб в буферну зону, ЦАХАЛ розгорнув сили там та в інших місцях, необхідних для її захисту. Там зазначили, що метою є забезпечення безпеки громад Голанських висот і громадян Ізраїлю.
"Ми підкреслюємо, що ЦАХАЛ не втручається у внутрішні події в Сирії. ЦАХАЛ продовжуватиме діяти стільки, скільки буде необхідно для збереження буферної зони і захисту Ізраїлю та його цивільного населення", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні літак ІЛ-76, на якому міг перебувати Асад, різко знизився, а потім зник з радарів.
А сирійське державне телебачення оголосило про повалення режиму диктатора Башара Асада. Він вночі покинув країну, а повстанці увійшли до столиці Дамаск.
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