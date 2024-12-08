У Сирії оголосили про повалення режиму Асада

У Сирії на ТБ оголосили про падіння режиму Асада
Сирійське державне телебачення у неділю, 8 грудня, оголосило про повалення режиму диктатора Башара Асада. Він вночі покинув країну, а повстанці увійшли до столиці Дамаск.
Відповідне відео з'явилося у соцмережах.
Припинення режиму Асада
До оголошення про повалення режиму Асада були повідомлення, що повстанці взяли під контроль Дамаск. На зміну 53-річного режиму повстанцям знадобилося 11 днів.
Так, вони зайшли у палац диктатора в місті й оголосили цей ранок початком нової ери. Громадяни виходять на вулиці та святкують звільнення.
Рівно 7 років тому президент Росії Володимир Путін відвідував Сирію та погрожував повстанцям "ударами небаченої жорстокості".
"Якщо терористи знову спробують підняти голову, російська армія з баз у Тартусі та Хмеймімі "завдасть їм таких ударів, яких вони ще не бачили", — сказав він.
Також відомо, що сьогодні вночі російська армія терміново евакуювала системи ППО з Дамаска.
Нагадаємо, сьогодні літак ІЛ-76, на якому міг перебувати Асад, різко знизився, а потім зник з радарів.
Видання Reuters писало, що падіння Хомса дає повстанцям контроль над стратегічно важливим центром Сирії та ключовим перехрестям автомагістралей.
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