У Сирії оголосили про повалення режиму Асада

Повстанець знищує банер з фото Башара Асада. Фото: Reuters

Сирійське державне телебачення у неділю, 8 грудня, оголосило про повалення режиму диктатора Башара Асада. Він вночі покинув країну, а повстанці увійшли до столиці Дамаск.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

Читайте також:

Припинення режиму Асада

До оголошення про повалення режиму Асада були повідомлення, що повстанці взяли під контроль Дамаск. На зміну 53-річного режиму повстанцям знадобилося 11 днів.

Так, вони зайшли у палац диктатора в місті й оголосили цей ранок початком нової ери. Громадяни виходять на вулиці та святкують звільнення.

Рівно 7 років тому президент Росії Володимир Путін відвідував Сирію та погрожував повстанцям "ударами небаченої жорстокості".

"Якщо терористи знову спробують підняти голову, російська армія з баз у Тартусі та Хмеймімі "завдасть їм таких ударів, яких вони ще не бачили", — сказав він.

Також відомо, що сьогодні вночі російська армія терміново евакуювала системи ППО з Дамаска.

Нагадаємо, сьогодні літак ІЛ-76, на якому міг перебувати Асад, різко знизився, а потім зник з радарів.

Дані з FlightRadar

Видання Reuters писало, що падіння Хомса дає повстанцям контроль над стратегічно важливим центром Сирії та ключовим перехрестям автомагістралей.