У Сирії літак, на якому міг перебувати Асад, зник з радарів

Башар Асад. Фото: Facebook

У Сирії, поблизу міста Хомс, зник з радарів літак ІЛ-76. На повітряному судні міг перебувати сирійський диктатор Башар Асад.

Про це повідомляє ресурс FlightRadar.

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Літак Асада зник з радарів

Моніторингові канали пишуть, що літак з сирійським диктатором Асадом різко почав втрачати висоту. Спочатку він знизився з 3,5 кілометра до 700 метрів, а потім зникнув з радарів. Ймовірно, він зазнав авіакатастрофи.

Наразі жодні офіційні джерела не підтверджували цю інформацію. Водночас група сирійських повстанців звільнила Хомс.

CNN пише, що також повстанці увійшли в столицю Дамаск, в якій не було жодних ознак розгортання армії. На головній площі зібралися тисячі людей, які скандували "Свобода".

Раніше Reuters писало, що падіння Хомса дає повстанцям контроль над стратегічно важливим центром Сирії та ключовим перехрестям автомагістралей.

Також прем'єр-міністр Сирії Мухамед аль-Джалалі заявив, що готовий передати владу в країні мирним шляхом.