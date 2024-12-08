Асад покинув Сирію, коли повстанці зайшли до столиці Дамаск.

Президент Сирії Башар аль-Асад. Фото: Bashar Al-Assad / Facebook

Президент Сирії Башар Асад на тлі подій у країні залишив Дамаск. Тим часом сирійські повстанці заявляють, що почали входити до столиці.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо

За словами двох джерел Reuters, Асад у неділю сів у літак і вилетів із Дамаска у невідомому напрямку. Тим часом повстанці заявили, що увійшли до столиці, не виявивши жодних ознак розгортання армії.

"Ми святкуємо разом із сирійським народом новину про звільнення наших ув'язнених та зняття з них цілей, а також оголошенням про закінчення епохи несправедливості у в'язниці Сідна", — додали вони.

Агентство уточнює, що Сідна — велика військова в'язниця на околиці Дамаска, де сирійський уряд утримує тисячі людей.

Нагадаємо, вранці у неділю повстанці в Сирії заявили, що повністю захопили місто Хомс. Вони отримали контроль над стратегічно важливим сирійськими центром і ключовим перехрестям автомагістралей.



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