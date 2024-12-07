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У МЗС пояснили, як ситуація в Сирії розвінчала міфи про Росію

7 грудня 2024 21:56
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Ситуація в Сирії — у МЗС заявили про повний провал російської армії та великі втрати
Міністерство закордонних справ України. Фото: РБК-Україна
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Провал Росії в Сирії демонструє, що ресурси кремлівського режиму обмежені і він не такий сильний, як стверджує. Армія російського диктатора Володимира Путіна зазнала величезних втрат.

Про це написав речник Міністерства закордонних справ України (МЗС) Георгій Тихий у соцмережі Х в суботу, 7 грудня.

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За словами Тихого, через колосальні втрати в Україні Росія була змушена вивести більшість військ і техніки з Сирії, залишивши президента країни Башара Асада без необхідної підтримки.

"Показово також, що Кремль приховує справжні втрати російських військ і техніки в Сирії", — йдеться у повідомленні.

Речник МЗС наголосив, що провал Росії в Сирії демонструє, що ресурси кремлівського режиму обмежені і він не такий сильний, як про це заявляє.

Нагадаємо, новоообраний президент США Дональд Трамп повідомив про захоплення бійцями опозиції численних міст в Сирії. Він наголосив, що повстанці зараз перебувають на околицях Дамаска, очевидно, готуючись зробити крок до усунення президента країни Башара Асада.

Тако ж ми писали, що повстанці оголосили про взяття під контроль південного міста Дараа. На головній площі вони зруйнували пам'ятник колишньому президенту Сирії Хафезу аль-Асаду.

Іран почав евакуацію своїх військових та дипломатичних співробітників із Сирії. Серед евакуйованих — командири сил "Кудс", а також частина цивільних і дипломатів.

Посольство України в Лівані закликало українців покинути територію Сирії. Причиною є погіршення безпекової ситуації.

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