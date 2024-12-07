Війна в Сирії — Іран розпочав евакуацію своїх військових

Люди їдуть на авто через повстання у Сирії. Фото: Reuters

Іран почав евакуацію своїх військових і дипломатичних співробітників із Сирії через відновлення наступу повстанців. Серед евакуйованих — командири сил "Кудс", а також частина цивільних і дипломатів.

Про це повідомило видання The New York Times у п'ятницю, 6 грудня.

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Іран розпочав евакуацію своїх військових із Сирії

Іран розпочав евакуацію своїх військових і дипломатичних співробітників з Сирії на тлі відновлення наступу повстанців, які за останні кілька днів захопили кілька важливих міст у країні. Такі дії можуть вказувати про неспроможність Ірану допомоги президенту Башару Аль-Асаду зберегти владу.

Зазначається, що серед евакуйованих осіб є старші командири сил "Кудс", що є однією з п'яти зовнішніх гілок іранського Корпусу вартових ісламської революції. Вони були перевезені до сусідніх країн — Іраку та Лівану. Також частину дипломатичного персоналу та цивільних осіб.

"Іранці почали залишати Сирію в п'ятницю вранці, повідомили офіційні особи на умовах анонімності для обговорення делікатного питання", — йдеться у повідомленнні.

Також було евакуйовано персонал гвардійців, частину іранського дипломатичного персоналу, їхні сім’ї та іранських цивільних осіб.

Цей крок означає серйозні труднощі для президента Сирії Башара аль-Асада, якого Іран підтримував протягом усієї 13-річної громадянської війни. Накази про евакуацію ознаменували й Іран, який використовував Сирію як ключовий шлях для постачання зброї Хезболлі в Лівані.

За словами іранського аналітика Мехді Рахматі, який консультує уряд щодо регіональної стратегії, Тегеран почав евакуацію своїх сил і військового персоналу, оскільки "неможливо діяти як дорадчі та допоміжні сили, якщо сирійська армія не виявляє бажання боротися".

"Суть полягає в тому, що Іран зрозумів, що він не може зараз впоратися із ситуацією в Сирії за допомогою будь-якої військової операції, і цей варіант не розглядається", — додав аналітик.

За його словами, Іран зрозумів те, що не зможе впоратися із ситуаціцєю в Сирії за допомогою будь-якої військової операції.

Нагадаємо, посольство України в Лівані закликало українців покинути територію Сирії. Причиною є погіршення безпекової ситуації.

Раніше ми писали про те, що російські та сирійські військові літаки посилили авіаудари по місту Ідліб на півночі Сирії, яке перебуває під контролем повстанців.