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Іран евакуює своїх військових і дипломатів із Сирії, — NYT

7 грудня 2024 08:36
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Сирії — Іран розпочав евакуацію своїх військових
Люди їдуть на авто через повстання у Сирії. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Іран почав евакуацію своїх військових і дипломатичних співробітників із Сирії через відновлення наступу повстанців. Серед евакуйованих — командири сил "Кудс", а також частина цивільних і дипломатів.

Про це повідомило видання The New York Times у п'ятницю, 6 грудня.

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Іран розпочав евакуацію своїх військових із Сирії

Іран розпочав евакуацію своїх військових і дипломатичних співробітників з Сирії на тлі відновлення наступу повстанців, які за останні кілька днів захопили кілька важливих міст у країні. Такі дії  можуть вказувати про неспроможність Ірану допомоги президенту Башару Аль-Асаду зберегти владу.

Зазначається, що серед евакуйованих осіб є старші командири сил "Кудс", що є однією з п'яти зовнішніх гілок іранського Корпусу вартових ісламської революції. Вони були перевезені до сусідніх країн — Іраку та Лівану. Також частину дипломатичного персоналу та цивільних осіб.

"Іранці почали залишати Сирію в п'ятницю вранці, повідомили офіційні особи на умовах анонімності для обговорення делікатного питання", — йдеться у повідомленнні.

Також було евакуйовано персонал гвардійців, частину іранського дипломатичного персоналу, їхні сім’ї та іранських цивільних осіб.

Цей крок означає серйозні труднощі для президента Сирії Башара аль-Асада, якого Іран підтримував протягом усієї 13-річної громадянської війни. Накази про евакуацію ознаменували й Іран, який використовував Сирію як ключовий шлях для постачання зброї Хезболлі в Лівані.

За словами іранського аналітика Мехді Рахматі, який консультує уряд щодо регіональної стратегії, Тегеран почав евакуацію своїх сил і військового персоналу, оскільки "неможливо діяти як дорадчі та допоміжні сили, якщо сирійська армія не виявляє бажання боротися".

"Суть полягає в тому, що Іран зрозумів, що він не може зараз впоратися із ситуацією в Сирії за допомогою будь-якої військової операції, і цей варіант не розглядається", — додав аналітик.

За його словами, Іран зрозумів те, що не зможе впоратися із ситуаціцєю в Сирії за допомогою будь-якої військової операції.

Нагадаємо, посольство України в Лівані закликало українців покинути територію Сирії. Причиною є погіршення безпекової ситуації.

Раніше ми писали про те, що російські та сирійські військові літаки посилили авіаудари по місту Ідліб на півночі Сирії, яке перебуває під контролем повстанців. 

Іран евакуація Сирія повстанці військові війна

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