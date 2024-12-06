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У МЗС закликали українців покинути Сирію

6 грудня 2024 12:42
Аркадій Пастула - Редактор
Посольство України закликало громадян покинути Сирію
Сирійці. Фото: REUTERS/Mahmoud Hassano
Аркадій Пастула - Редактор

Посольство України в Лівані закликало українців покинути територію Сирії. Причиною є погіршення безпекової ситуації.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України у п'ятницю, 6 грудня.

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Громадян України просять утриматися від будь-яких поїздок до Сирії до стабілізації безпекової обстановки, а тим, хто перебуває в цій країні, — виїхати. 

Українцям, які прийняли рішення залишитися, у МЗС рекомендують: 

  • уникати місць масового скупчення людей;
  • не брати участі в акціях, демонстраціях;
  • неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні;
  • не залишати місця свого проживання без крайньої потреби;
  • завжди мати при собі документи, які посвідчують особу;
  • розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні.

"У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникненні загрози життю і здоров’ю, рекомендуємо невідкладно звертатися до Посольства України в Ліванській Республіці", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські та сирійські військові літаки посилили авіаудари по місту Ідліб на півночі Сирії, яке перебуває під контролем повстанців. 

Раніше сирійські повстанці захопили більшу частину Алеппо, змусивши урядову армію відступити та передислокуватися через значні втрати.

українці МЗС Сирія Україна Ліван

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