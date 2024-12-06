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В МИД призвали украинцев покинуть Сирию

6 декабря 2024 12:42
Аркадий Пастула - Редактор
Посольство Украины призвало граждан покинуть Сирию
Сирийцы. Фото: REUTERS/Mahmoud Hassano
Аркадий Пастула - Редактор

Посольство Украины в Ливане призвало украинцев покинуть территорию Сирии. Причиной является ухудшение ситуации с безопасностью.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в пятницу, 6 декабря.

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Граждан Украины просят воздержаться от любых поездок в Сирию до стабилизации обстановки безопасности, а тем, кто находится в этой стране, — выехать. 

Украинцам, которые приняли решение остаться, в МИД рекомендуют: 

  • избегать мест массового скопления людей;
  • не участвовать в акциях, демонстрациях;
  • неукоснительно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране;
  • не оставлять места своего проживания без крайней необходимости;
  • всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
  • рассмотреть возможность сокращения срока своего пребывания в стране.

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновении угрозы жизни и здоровью, рекомендуем безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Ливанской Республике", — говорится в сообщении.

Напомним, российские и сирийские военные самолеты усилили авиаудары по городу Идлиб на севере Сирии, находящемся под контролем повстанцев.

Ранее сирийские повстанцы захватили большую часть Алеппо, заставив правительственную армию отступить и передислоцироваться из-за значительных потерь.

украинцы МИД Сирия Украина Ливан

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