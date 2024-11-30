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Сирійські повстанці захопили частину Алеппо — є загиблі

30 листопада 2024 23:36
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Сирійські повстанці увірвалися в Алеппо — тривають бої
Сирійська армія збирається на площі Саадалла аль-Джабірі. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Сирійські повстанці увійшли до більшої частини Алеппо. Армія Сирії зазнала втрат і була змушена передислокуватися. 

Про це повідомляє видання Reuters у суботу, 30 листопада.

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У суботу, 30 листопада, сирійська армія повідомила про масштабну атаку повстанців з угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (HTS), які увірвалися до міста Алеппо. Унаслідок цього десятки сирійських солдатів загинули, а армія була змушена передислокуватися.

Сирійські повстанці захопили частину Алеппо — є загиблі - фото 1
Люди та бійці сирійської армії стоять біля пошкодженої статуї на площі Аль-Базель в Алеппо. Фото: Reuters

"Бойовики атакували у великій кількості та з різних напрямків, що змусило наші збройні сили провести операцію з передислокації, спрямовану на зміцнення ліній оборони, щоб поглинути атаку, зберегти життя цивільних і солдатів", — заявило сирійське військове командування.

сирійська армія
Бійці сирійської опозиції стоять перед університетом в Алеппо. Фото: Reuters

За даними джерел, бої охопили кілька ключових районів міста, включаючи площу Саадалла аль-Джабірі та аеропорт Алеппо.

"Вночі на знімках з Алеппо було видно групу повстанців, які зібралися на міській площі Саадалла аль-Джабірі, а позаду них видніється білборд з зображенням Асада", — пише видання.

Алеппо
Люди оглядають пошкоджене місце в Алеппо. Фото: Reuters

Деякі джерела зазначають, що повстанці також захопили місто Мараат аль-Нуман у сусідній провінції Ідліб, поставивши всю цю територію під свій контроль.

Сирійська армія в Алеппо
Бійці сирійської опозиції йдуть вулицею в Алеппо. Фото: Reuters

Зазначається, що у відповідь російська авіація завдала ударів по позиціях повстанців, повідомляється про понад 300 загиблих бойовиків.

"Удари відбулися після найсміливішого нападу повстанців за роки громадянської війни, де лінії фронту були в основному заморожені з 2020 року", — йдеться у повідомленні.

Президент Сирії
Пошкоджений плакат президента Сирії Башара Асада в Алеппо. Фото: Reuters

Нагадаємо, у столиці Сирії Дамаску розпочалися вуличні бої та стрілянина біля ключових урядових об'єктів. Це може свідчити про спробу військового перевороту проти режиму Башара Асада. 

Також ми писали про те, що у Грузії 30 листопада проходить масштабна акція протесту. Тисячі небайдужих людей вийшли на вулиці — невідомі підпалили будівлю парламенту.

Сирія повстанці армія держпереворот солдати Авіаудар

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