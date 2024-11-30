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У Тбілісі підпалили будівлю парламенту — вражаючі відео протесту

30 листопада 2024 22:54
Аркадій Пастула - Редактор
Масові протести в Грузії 30 листопада — вражаючі відео
Протест у Грузії. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Аркадій Пастула - Редактор

У Грузії у суботу, 30 листопада, проходить масштабна акція протесту. Тисячі небайдужих людей вийшли на вулиці.

Відео з Грузії поширюють у соцмережах.

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Невідомі підпалили будівлю парламенту. Також мітингувальники палять опудало Бідзіни Іванішвілі — засновника проросійської владної партії "Грузинська мрія".

У Тбілісі люди зводять барикади біля парламенту, щоб заблокувати проїзд спецтехніки. 

Масові протестні акції відбуваються також у Кутаїсі, Батумі, Хашурі та Зугдіді.

Нагадаємо, 30 листопада у Грузії протестуючі знову вийшли на мітинг. У Тбілісі люди зібралися під будівлею парламенту.

Також Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не має наміру залишати посаду попри закінчення свого мандату. Вона пояснила своє рішення.

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