Протести в Грузії — люди знову вийшли під будівлю парламенту

Протест в Грузії. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

У Грузії протестувальники знову вийшли на мітинг проти відмови від переговорів про вступ до Європейського Союзу. Зокрема, люди зібралися під будівлею парламенту у Тбілісі.

Про це повідомляє Interpressnews у суботу, 30 листопада.

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Відомо, що люди вже перекрили проїжджу частину. Мітингувальники стукають по залізних огорожах парламенту, демонструючи свій протест.

Протест в Грузії. Фото: interpressnews.ge

Окрім Тбілісі, акції протесту проходять у Батумі, Зугдіді, Кутаїсі та Телаві, а також заплановані у Кварелі та Гурджаані.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував протестні акції в країні, зазначивши, що "сценарій Майдану" не може бути втілений.

Також у Грузії силовики використали нові водомети з перцевим газом для розгону протестувальників. Ці засоби можуть мати небезпечні наслідки.