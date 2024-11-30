Протесты в Грузии — люди снова вышли под здание парламента

Протест в Грузии. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

В Грузии протестующие снова вышли на митинг против отказа от переговоров о вступлении в Европейский Союз. В частности, люди собрались под зданием парламента в Тбилиси.

Об этом сообщает Interpressnews в субботу, 30 ноября.

Читайте также:

Митинг в Грузии

Известно, что люди уже перекрыли проезжую часть. Митингующие стучат по железным ограждениям парламента, демонстрируя свой протест.

Протест в Грузии. Фото: interpressnews.ge

Кроме Тбилиси, акции протеста проходят в Батуми, Зугдиди, Кутаиси и Телави, а также запланированы в Кварели и Гурджаане.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал протестные акции в стране, отметив, что "сценарий Майдана" не может быть воплощен.

Также в Грузии силовики использовали новые водометы с перечным газом для разгона протестующих. Эти средства могут иметь опасные последствия.