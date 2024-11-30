Протесты в Грузии — люди снова вышли под здание парламента

В Грузии люди снова вышли к зданию парламента — видео
В Грузии протестующие снова вышли на митинг против отказа от переговоров о вступлении в Европейский Союз. В частности, люди собрались под зданием парламента в Тбилиси.
Об этом сообщает Interpressnews в субботу, 30 ноября.
Митинг в Грузии
Известно, что люди уже перекрыли проезжую часть. Митингующие стучат по железным ограждениям парламента, демонстрируя свой протест.
Кроме Тбилиси, акции протеста проходят в Батуми, Зугдиди, Кутаиси и Телави, а также запланированы в Кварели и Гурджаане.
Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал протестные акции в стране, отметив, что "сценарий Майдана" не может быть воплощен.
Также в Грузии силовики использовали новые водометы с перечным газом для разгона протестующих. Эти средства могут иметь опасные последствия.
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