Протести у Грузії — правоохоронці застосовують водомети з перцевим газом

Протести у Грузії. Фото: Reuters

Силовики у Грузії застосовували проти протестувальників нові водомети з перцевим газом. Такі засоби мають небезпечні наслідки та викликають серйозні ускладнення дихання.

Про це повідомила грузинська журналістка Віка Кавжарадзе в ефірі КИЇВ24 у суботу, 30 листопада.

Читайте також:

Протести у Грузії

Ввечері 28 листопада біля будівлі парламенту у Тбілісі зібралися протестувальники. Громадяни були обуренні рішенням новообраної правлячої партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Як розповіла журналістка, у відповідь на це силовики застосували димові шашки та водомети проти мітингувальників. За її словами, правоохоронці використали водомети, що містять перцевий газ, який викликає серйозні ускладнення дихання.

"У них нові водомети — вони змішують газ із перцем і додають у воду. Після контакту з такою сумішшю через 2-3 хвилини людина не може дихати. Без спеціального розчину для промивання очей людина ризикує задихнутися", — пояснила Кавжарадзе.

Вона зазначила, що розгони протестів супроводжуються надмірною жорстокістю.

"По 10-20 людей нападають на одного беззбройного протестувальника, затягують у натовп і починають бити, переважно по голові. Такі дії можуть не лише зупинити участь у протесті, але й залишити людину інвалідом на все життя", — зауважила журналістка.

Нагадаємо, 28 листопада у Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії відбулися зіткнення протестувальників із силовиками.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до правоохоронців з закликом припинити побиття мирних демонстрантів.

Раніше ми повідомляли, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року. Після такого рішення влади у Тбілісі розпочався протест.