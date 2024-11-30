Протесты в Грузии — правоохранители применяют водометы с перечным газом

Протесты в Грузии. Фото: Reuters

Силовики в Грузии применяли против протестующих новые водометы с перечным газом. Такие средства имеют опасные последствия и вызывают серьезные осложнения дыхания.

Об этом сообщила грузинская журналистка Вика Кавжарадзе в эфире КИЕВ24 в субботу, 30 ноября.

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Протесты в Грузии

Вечером 28 ноября у здания парламента в Тбилиси собрались протестующие. Граждане были возмущены решением новоизбранной правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Как рассказала журналистка, в ответ на это силовики применили дымовые шашки и водометы против митингующих. По ее словам, правоохранители использовали водометы, содержащие перцовый газ, который вызывает серьезные осложнения дыхания.

"У них новые водометы — они смешивают газ с перцем и добавляют в воду. После контакта с такой смесью через 2-3 минуты человек не может дышать. Без специального раствора для промывания глаз человек рискует задохнуться", — пояснила Кавжарадзе.

Она отметила, что разгоны протестов сопровождаются чрезмерной жестокостью.

"По 10-20 человек нападают на одного безоружного протестующего, затягивают в толпу и начинают бить, преимущественно по голове. Такие действия могут не только остановить участие в протесте, но и оставить человека инвалидом на всю жизнь", — отметила журналистка.

Напомним, 28 ноября в Тбилиси у здания парламента Грузии произошли столкновения протестующих с силовиками.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к правоохранителям с призывом прекратить избиение мирных демонстрантов.

Ранее мы сообщали, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. После такого решения властей в Тбилиси начался протест.