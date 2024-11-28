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Грузія відмовилася від перемовин вступити в ЄС — відео протестів

28 листопада 2024 22:41
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Грузія відмовилася від вступу до ЄС до 2028 року — у країні розпочалися протести
Мешканці Грузії вийшли на мітинг. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року.  Після такого рішення влади у Тбілісі біля будівлі грузинського парламенту розпочався протест.

Про це повідомляє видання Радіо Свобода у четвер, 28 листопада.

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Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив, що уряд країни вирішив не розпочинати переговори про вступ до Європейського Союзу до кінця 2028 року. Крім того, Грузія відмовляється від отримання будь-яких бюджетних грантів від ЄС на цей період.

"Ми ухвалили рішення не ставити на порядок денний питання про відкриття переговорів із Європейським Союзом до кінця 2028 року. Також до кінця 2028 року ми відмовляємось від будь-яких бюджетних грантів з боку Європейського Союзу", — заявив Кобахідзе.

Мітинг у Грузії

протест у Грузії 28 листопада
Правоохоронці на місці протесту у Грузії. Фото: Reuters

Рішення уряду викликало значний резонанс. У Тбілісі проходять акції протесту, де учасники називають дії влади "зрадою інтересів країни" та порушенням статті 78 Конституції, яка закріплює прагнення Грузії до євроінтеграції.

парламент Грузії
У Тбілісі після відмови уряду від переговорів з ЄС відбувається мітинг. Фото: Reuters

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі зазначила, що сьогодні уряд "оголосив війну народу" і рухається від Європи в бік Росії.

"Цей день ознаменував закінчення конституційного перевороту, руху від Європи у бік Росії. Сьогодні нелегітимний уряд оголосив війну своєму народові", — підкреслила президентка.

Нагадаємо, нещодавно поліція в Грузії силою розігнала протестувальників, які виступали проти результатів парламентських виборів. 

Також ми писали про те, що протестувальники облили голову центральної виборчої комісії у Грузії чорною фарбою.

Раніше Держдеп США Метью Міллер заявив про фактичне призупинення процесу інтеграції Грузії через антидемократичні дії.

Європейський союз мітинг Грузія протести ЄС

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