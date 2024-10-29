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США назвали, що потрібно Грузії для євроатлантичної інтеграції

29 жовтня 2024 10:29
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Вибори у Грузії — США попередили країну про наслідки
Речник Державного департаменту США Метью Міллер. Фото: Department of State
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Сполучених Штатах закликали уряд Грузії відмовитися від  антидемократичних дій. Грузинська влада має підтримувати прагнення свого народу щодо євроатлантичної інтеграції.

Про це повідомив речник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу, пише "Європейська правда".

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США не виключають можливості "подальших наслідків" для Грузії, якщо уряд країни не змінить курс своєї діяльності та продовжить віддалятися від демократичних принципів і євроатлантичної інтеграції.

"США закликають грузинську владу подумати про те, яких стосунків вони хочуть з євроатлантичною спільнотою, а не зміцнювати політику, яку вихваляють авторитаристи", — зауважив Міллер.

Він додав, що понад 80% громадян Грузії хочуть бачити країну інтегрованою в ЄС і НАТО. Ця мета закріплена у конституції країни, а в ході передвиборчої кампанії усі партії підтримували ці прагнення.

"Але партія влади вжила заходів, несумісних із цим курсом", — сказав речник Державного департаменту США.

Міллер підкреслив, що грузинський уряд може перейти на демократичний євроатлантичний шлях, дотримуючись верховенства закону, усунувши недоліки у виборчому процесі, скасувавши антидемократичні закони та доклавши зусиль для виконання рекомендацій щодо реформ, необхідних для вступу до ЄС.

"Цього року ми послідовно закликали уряд Грузії відмовитися від своїх антидемократичних дій і повернутися на євроатлантичний шлях. Ми не виключаємо подальших наслідків, якщо курс діяльності грузинського уряду не зміниться", — підкреслив представник Держдепу.

Нагадаємо, у столиці Грузії Тбілісі тисячі людей зібрались під будівлею парламенту на акцію протесту проти оголошених результатів парламентських виборів.

Грузинські опозиційні партії не визнають результати парламентських виборів і вимагають проведення повторного голосування.

Раніше ми писали про те, що на парламентських виборах у Грузії правляча проросійська партія "Грузинська мрія" отримала понад 54% голосів після підрахунку результатів з 3 088 виборчих дільниць.

Грузія НАТО США ЄС Європейський союз вибори

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