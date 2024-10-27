Вибори в Грузії — яка партія набрала найбільше голосів

Голосування на виборчій дільниці під час парламентських виборів у Тбілісі. Фото: Reuters

На парламентських виборах у Грузії правляча проросійська партія "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів після підрахунку даних із 3088 дільниць. Було оброблено 99,3% від загальної кількості голосів.

Про це повідомляється на сайті Центрвиборчкому Грузії.

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Вибори в Грузії — хто переміг

За даними ЦВК Грузії, згідно з результатами опрацювання 99,3% бюлетенів, "Грузинська Мрія" набирає 54,08% голосів.

Також за цими даними:

на другому місці "Коаліція за зміни" з 10,92%;

"Єдність — Національна" — на третьому місці з 10,12% голосів;

у "Сильної Грузії" — 8,78%,

у партії Гахарія "За Грузію" — 7,76%.

Нагадаємо, у Грузії у місті Марнеулі у 50 км від Тбілісі на виборчій дільниці чоловік вкинув в урну десяток бюлетенів. Після цього сталася сутичка.

Також Новини.LIVE писали, що дві політичні сили в Грузії вже оголосили про невизнання результатів виборів до парламенту країни. Є дані, що після виборів у країні може змінитись президент.