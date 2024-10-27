Вибори в Грузії — яка партія набрала найбільше голосів

У Грузії відбулися вибори до парламенту — хто переміг
На парламентських виборах у Грузії правляча проросійська партія "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів після підрахунку даних із 3088 дільниць. Було оброблено 99,3% від загальної кількості голосів.
Про це повідомляється на сайті Центрвиборчкому Грузії.
Вибори в Грузії — хто переміг
За даними ЦВК Грузії, згідно з результатами опрацювання 99,3% бюлетенів, "Грузинська Мрія" набирає 54,08% голосів.
Також за цими даними:
- на другому місці "Коаліція за зміни" з 10,92%;
- "Єдність — Національна" — на третьому місці з 10,12% голосів;
- у "Сильної Грузії" — 8,78%,
- у партії Гахарія "За Грузію" — 7,76%.
Нагадаємо, у Грузії у місті Марнеулі у 50 км від Тбілісі на виборчій дільниці чоловік вкинув в урну десяток бюлетенів. Після цього сталася сутичка.
Також Новини.LIVE писали, що дві політичні сили в Грузії вже оголосили про невизнання результатів виборів до парламенту країни. Є дані, що після виборів у країні може змінитись президент.
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