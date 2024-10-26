Вибори у Грузії — спостерігачі зафіксували вкид бюлетенів і сутичку на дільниці в Марнеулі

Чоловік вкидає бюлетені в урну для голосування. Фото: скриншот

У грузинському місті Марнеулі, що за 50 кілометрів від Тбілісі, на виборчій дільниці чоловік вкинув в урну десяток бюлетенів. Після цього сталася сутичка.

Про це повідомила колишній омбудсмен Грузії Ніно Ломджарія у Facebook.

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На опублікованому відео видно, як чоловік вкинув в урну для голосування близько десяти бюлетенів.

За словами Ломджарії, згодом на людину, яка знімала відео, було скоєно напад.

"На 609-й дільниці Марнеулі на нашого спостерігача було скоєно фізичний напад, коли він знімав згаданий кадр вкидання бюлетенів", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні у Грузії відбуваються парламентські вибори, їхні результати можуть стати доленосними для країни.

В Тбілісі 20 жовтня жителі вийшли на масштабну акцію задля підтримки руху країни до Європейського Союзу. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі на мітингу заявила, що результат закінчення війни в Україні стане доленосним для всієї Європи. Також на це впливатимуть парламентські вибори у Грузії.

Раніше народна депутатка Єлизавета Ясько повідомила, що наразі українцям небезпечно перебувати в Грузії. Причиною вона назвала можливі провокації, повʼязані з виборами.