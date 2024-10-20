Президент Грузії звернулася із заявою до лідера України Володимира Зеленського

Саломе Зурабішвілі. Фото: Giorgi Abdaladze/Wikipedia

Президент Грузії на мітингу 20 жовтня звернулася до президента України Володимира Зеленського. Саломе Зурабішвілі заявила, що боротьба України проти російського вторгнення — це зокрема боротьба за свободу Грузії.

Про це повідомило видання SOVA у неділю, 20 жовтня.

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Звернення Зурабішвілі до Зеленського

Як пише SOVA, під час звернення до Зеленського Зурабішвілі наголосила, що грузинський народ знає, що "боротьба України проти російського вторгнення — це також і боротьба за свободу Грузії.

"Хочу звернутися до Володимира Зеленського — звідси, від імені народу Грузії, і сказати йому, що ми знаємо, що він бореться за нас і переможе. І ми разом підемо до Європи", — заявила глава держави.

Також Саломе Зурабішвілі звернулася до партнерів у Європі та Сполучених Штатах.

"Хочу звернутися до наших партнерів — європейців чи американців — і сказати, що ми будемо такими партнерами та такими союзниками, які їм і не снилися. Коли ми увійдемо до Європи, а ми увійдемо до Європи! І не хотілося б від вас у ці дні чути щось на кшталт "якщо" або "у тому випадку, якщо", оскільки все й так ясно: Грузія здобула перемогу, і перемогло її майбутнє", — додала лідер Грузії.

Нагадаємо, в Тбілісі у Грузії 20 жовтня жителі вийшли на масштабну акцію задля підтримки руху країни до Європейського Союзу.

Раніше Новини.LIVE писали, що Зурабішвілі заявляла, що результат закінчення війни в Україні стане доленосним для всієї Європи. Також на це впливатимуть парламентські вибори у Грузії.