Президент Грузии обратился с заявлением к лидеру Украины Владимиру Зеленскому

Соломе Зурабишвили. Фото: Giorgi Abdaladze/Wikipedia

Президент Грузии на митинге 20 октября обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Саломе Зурабишвили заявила, что борьба Украины против российского вторжения — это, в частности, борьба за свободу Грузии.

Об этом сообщило издание SOVA в воскресенье, 20 октября.

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Обращение Зурабишвили к Зеленскому

Как пишет SOVA, во время обращения к Зеленскому Зурабишвили отметила, что грузинский народ знает, что "борьба Украины против российского вторжения — это также и борьба за свободу Грузии.

"Хочу обратиться к Владимиру Зеленскому — отсюда, от имени народа Грузии, и сказать ему, что мы знаем, что он борется за нас и победит. И мы вместе пойдем в Европу", — заявила глава государства.

Также Саломе Зурабишвили обратилась к партнерам в Европе и Соединенных Штатах.

"Хочу обратиться к нашим партнерам - европейцам или американцам — и сказать, что мы будем такими партнерами и такими союзниками, которые им и не снились. Когда мы войдем в Европу, а мы войдем в Европу! И не хотелось бы от вас в эти дни слышно что-то вроде "если" или "в том случае, если", поскольку все и так ясно: Грузия одержала победу, и победило ее будущее", — добавила лидер Грузии.

Напомним, в Тбилиси в Грузии 20 октября жители вышли на масштабную акцию для поддержки движения страны в Европейский Союз.

Ранее Новини.LIVE писали, что Зурабишвили заявляла, что исход окончания войны в Украине станет судьбоносным для всей Европы. Также на это повлияют парламентские выборы в Грузии.