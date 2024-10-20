Мітинг у Тбілісі 20 жовтня - громадяни закликають обрати рух до ЄС

Акція у Грузії. Фото: Радіо Свобода

У місті Тбілісі у Грузії у неділю, 20 жовтня, громадяни вийшли на масштабну акцію. Таким чином вони хочуть підтримати рух країни до Європейського Союзу.

Про це пише Formula news.

Читайте також:

Акція в Грузії 20 жовтня

Учасники акції "Грузія обирає Євросоюз" зібралися на п’яти локаціях і рушили маршем до площі Свободи, де й відбувається масштабний мітинг.

Thousands of people attended a demonstration in Tbilisi, Georgia, for Georgia's European future.



Next weekend, Georgia will have parliamentary elections, and people will choose between a pro-Russian and a pro-European party. pic.twitter.com/Oatjxdt3lL — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 20, 2024

Відомо, що організаторами є неурядові організації, а також її підтримали президентка Саломе Зурабішвілі й головні опозиційні партії країни. Водночас проурядові ЗМІ та члени партії "Грузинська мрія" називають акцію "прайдом опозиції".

Thousands have gathered at Tbilisi's Liberty Square for the "Georgia chooses the European Union" demonstration happening now. pic.twitter.com/ZNdvQWTEF8 — OC Media (@OCMediaorg) October 20, 2024

Проєвропейська акція відбувається за шість днів до парламентських виборів Грузії — 26 жовтня громадяни обиратимуть між Росією та Європою.

The Georgians are making history again! Today, tens of thousands of people are demonstrating for a free, democratic and European Georgia.

Tbilisi is the true capital of Europe.

Thank you!

🙏🏾 🇬🇪🇪🇺❤️🕊️ pic.twitter.com/LUReyI989O — Michael Roth - official 🇪🇺🇺🇦🇮🇱🇬🇪 (@MiRo_SPD) October 20, 2024

Раніше Зурабішвілі заявила, що результат закінчення війни в Україні стане доленосним для всієї Європи. Також на це впливатимуть парламентські вибори у Грузії.

А керівна партія "Грузинська мрія" використала фото зруйнованих українських міст у своїй передвиборчій кампанії.