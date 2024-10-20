Мітинг у Тбілісі 20 жовтня - громадяни закликають обрати рух до ЄС

У Тбілісі відбувається масштабний проєвропейський мітинг — відео
У місті Тбілісі у Грузії у неділю, 20 жовтня, громадяни вийшли на масштабну акцію. Таким чином вони хочуть підтримати рух країни до Європейського Союзу.
Про це пише Formula news.
Акція в Грузії 20 жовтня
Учасники акції "Грузія обирає Євросоюз" зібралися на п’яти локаціях і рушили маршем до площі Свободи, де й відбувається масштабний мітинг.
Thousands of people attended a demonstration in Tbilisi, Georgia, for Georgia's European future.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 20, 2024
Next weekend, Georgia will have parliamentary elections, and people will choose between a pro-Russian and a pro-European party. pic.twitter.com/Oatjxdt3lL
Відомо, що організаторами є неурядові організації, а також її підтримали президентка Саломе Зурабішвілі й головні опозиційні партії країни. Водночас проурядові ЗМІ та члени партії "Грузинська мрія" називають акцію "прайдом опозиції".
Thousands have gathered at Tbilisi's Liberty Square for the "Georgia chooses the European Union" demonstration happening now. pic.twitter.com/ZNdvQWTEF8— OC Media (@OCMediaorg) October 20, 2024
Проєвропейська акція відбувається за шість днів до парламентських виборів Грузії — 26 жовтня громадяни обиратимуть між Росією та Європою.
The Georgians are making history again! Today, tens of thousands of people are demonstrating for a free, democratic and European Georgia.— Michael Roth - official 🇪🇺🇺🇦🇮🇱🇬🇪 (@MiRo_SPD) October 20, 2024
Tbilisi is the true capital of Europe.
Thank you!
🙏🏾 🇬🇪🇪🇺❤️🕊️ pic.twitter.com/LUReyI989O
Раніше Зурабішвілі заявила, що результат закінчення війни в Україні стане доленосним для всієї Європи. Також на це впливатимуть парламентські вибори у Грузії.
А керівна партія "Грузинська мрія" використала фото зруйнованих українських міст у своїй передвиборчій кампанії.
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