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У Тбілісі відбувається масштабний проєвропейський мітинг — відео

20 жовтня 2024 19:33
Євгенія Брюховецька - редактор
Мітинг у Тбілісі 20 жовтня - громадяни закликають обрати рух до ЄС
Акція у Грузії. Фото: Радіо Свобода
Євгенія Брюховецька - редактор

У місті Тбілісі у Грузії у неділю, 20 жовтня, громадяни вийшли на масштабну акцію. Таким чином вони хочуть підтримати рух країни до Європейського Союзу.

Про це пише Formula news.

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Акція в Грузії 20 жовтня

Учасники акції "Грузія обирає Євросоюз" зібралися на п’яти локаціях і рушили маршем до площі Свободи, де й відбувається масштабний мітинг.

Відомо, що організаторами є неурядові організації, а також її підтримали президентка Саломе Зурабішвілі й головні опозиційні партії країни. Водночас проурядові ЗМІ та члени партії "Грузинська мрія" називають акцію "прайдом опозиції".

Проєвропейська акція відбувається за шість днів до парламентських виборів Грузії — 26 жовтня громадяни обиратимуть між Росією та Європою. 

Раніше Зурабішвілі заявила, що результат закінчення війни в Україні стане доленосним для всієї Європи. Також на це впливатимуть парламентські вибори у Грузії.

А керівна партія "Грузинська мрія" використала фото зруйнованих українських міст у своїй передвиборчій кампанії. 

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