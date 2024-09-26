"Грузинська мрія" розмістила на передвиборчих банерах зруйновані Росією українські міста

Зруйнований будинок у місті Бахмут. Фото: командування Сил спеціальних операцій ЗС України, 93-тя ОМБр Холодний Яр

У Грузії правляча партія "Грузинська мрія" використала фото зруйнованих українських міст у своїй передвиборчій кампанії. Виборцям запропоновано "обрати мир" та відкинути війну.

Про це повідомляє видання "Грузія.Online" та проєкт Sova.

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Скандальні плакати у Грузії

На передвиборчих плакатах зруйнованим українським протиставлено мирні грузинські, з новими фонтанами та автобусами.

Рекламні плакати та відео з такими зображеннями викликали широкий резонанс у соцмережах.

Знищене російською армією місто в Україні протиставляється мирному місту Батумі у Грузії. Фото: Sova

За першу годину ролик на Facebook отримав близько двох тисяч реакцій, більша частина з яких — це глузування та обурення.

Банери встановлені у Тбілісі та інших регіонах, а фотографії зруйнованих міст супроводжуються перекресленими номерами прозахідних партій.

Знищений росіянами автобус в Україні та новий громадський транспорт у Тбілісі. Фото: Sova

У партії "Грузинська мрія" підтвердили, що банери є частиною їхньої передвиборчої кампанії, яка має на меті нагадати населенню, "куди веде країну опозиція".

Реакція президентки Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі різко відреагувала на кампанію.

"Наскільки жалюгідними треба бути, щоб пропонувати громадянам плакати, виготовлені на кшталт КДБ", — написала вона, додавши фразу "З гідністю до пекла" у відсилці до гасла партії влади.

Зруйноване місто на сході України та Тбілісі у Грузії. Фото: Sova

Що кажуть в МЗС України

Міністерство закордонних справ України засудило та вважає неприпустимим використання в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.

"Грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії. Страшна ціна цього опору — це також ціна миру в Грузії", — йдеться у повідомленні.

Зруйнована церква в Україні та храм у Грузії. Фото: Ехо Кавказу

У МЗС закликали уряд Грузії та "Грузинську мрію" утримуватись від використання теми війни у внутрішньополітичній боротьбі.

"Україна послідовно, неухильно та рішуче продовжуватиме підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів", — наголосили у дипвідомстві.

Знищений міст в Україні та нова автомагістраль у Грузії. Фото: Sova

Нагадаємо, у Києві відбулася акція солідарності з Грузією. Активісти вийшли проти російської агресії на 16-ту річницю початку війни в Грузії, яку розв'язала Росія.

Також ми писали, що Служба державної безпеки Грузії (СДБ) відтворює стандартні інформаційні операції Кремля, спрямовані проти діячів грузинської опозиції та колишніх українських правоохоронців. Зокрема, повідомляється про нібито спробу державного перевороту в країні.