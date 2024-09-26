"Грузинская мечта" разместила на предвыборных баннерах разрушенные Россией украинские города

В Грузии правящая партия пиарится на разбитых украинских городах — реакция МИД
В Грузии правящая партия "Грузинская мечта" использовала фотографии разрушенных украинских городов в своей предвыборной кампании. Избирателям предложено "выбрать мир" и отвергнуть войну.
Об этом сообщает издание "Грузия.Online" и проект Sova.
Скандальные плакаты в Грузии
На предвыборных плакатах разрушенным украинским городам противопоставлены мирные грузинские, с новыми фонтанами и автобусами.
Рекламные плакаты и видео с такими изображениями вызвали широкий резонанс в соцсетях.
За первый час ролик на Facebook получил около двух тысяч реакций, большая часть из которых — насмешка и возмущение.
Баннеры установлены в Тбилиси и других регионах, фотографии разрушенных городов сопровождаются перечеркнутыми номерами прозападных партий.
В партии "Грузинская мечта" подтвердили, что баннеры являются частью их предвыборной кампании, цель которой напомнить населению, "куда ведет страну оппозиция".
Реакция президентки Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко отреагировала на кампанию.
"Насколько жалкими надо быть, чтобы предлагать гражданам плакаты, изготовленные наподобие КГБ", — написала она, добавив фразу "С достоинством в ад" в отсылке к лозунгу партии власти.
Что говорят в МИД Украины
Министерство иностранных дел Украины осудило и считает недопустимым использование в рекламе изображений последствий войны России против Украины.
"Грузинский народ может не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии. Страшная цена этого сопротивления — это также цена мира в Грузии", — говорится в сообщении.
В МИДе призвали правительство Грузии и "Грузинскую мечту" воздерживаться от использования темы войны во внутриполитической борьбе.
"Украина последовательно, неукоснительно и решительно будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ", — отметили в дипведомстве.
Напомним, в Киеве прошла акция солидарности с Грузией. Активисты вышли против российской агрессии на 16-ю годовщину начала войны в Грузии, которую развязала Россия.
Также мы писали, что Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) воспроизводит стандартные информационные операции Кремля, направленные против деятелей грузинской оппозиции и бывших правоохранителей. В частности, сообщается о якобы попытке государственного переворота в стране.
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